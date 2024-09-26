بدء تطوير الطريق الرابط بين التسعين الجنوبي ومحور العبور بالقاهرة الجديدة

كشف المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن البدء فى تطوير الطريق (الحدائقي بالأندلس) الرابط بين التسعين الجنوبي ومحور العبور والذي يخدم بعض المناطق الهامة بالمنطقة ومنها (مناطق الأندلس والكمبوندات).

وأشار إلى استمرار لعملية التطوير الشاملة لجميع محاور وطرق المدينة الرئيسية والفرعية وربطها المحاور الرئيسة بالطرق الداخلية بالمدينة وربط التجمعات ببعضها.

وأكد أن قطاع الطرق بالمدينة يشهد طفرة حاليًّا حقيقية سواء بالطرق الرئيسية أو الفرعية داخل الأحياء وذلك بهدف التيسير على سكان المدينة.

وأضاف تستمر إدارة الطرق (بالمدينة) في تطوير المحاور الداخلية بمنطقة التجمع الثالث وربطها بالتجمع الخامس للمدينة، حيث تم البدء فى تطوير الطريق الحدائقي الرابط بين التسعين الجنوبي ومحور العبور(منطقة الأندلس - وجميع الكمبوندات الموجودة بالمنطقة).

وتتم عملية التطوير باستخدام طريقة (fdr) وهي إعادة استخدام الطبقات الأسفلتية القديمة المتهالكة بالطرق.

وأضافت عليها بعض كميات الأسمنت مما يعطي أعلى إفادة ممكنة وسرعة الإنجاز، ويقلل من كميات المخلفات الناتجة من إزالة الطبقة الأسفلتية المتهالكة بالطريقة التقليدية.