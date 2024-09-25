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حقيقة مد فترة تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء

التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء، فيتو
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ينتهي تلقي طلبات التصالح علي مخالفات البناء وذلك وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، ولائحته التنفيذية على مطلع نوفمبر القادم.

آخر موعد لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء (إنفوجراف)

اخر موعد لتلقي طلبات التصالح علي مخالفات البناء بالمحافظات

وتشهد المراكز التكنولوجية بالمحافظات هذه الفترة إقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات للتصالح علي مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد وذلك مع اقتراب انتهاء الفترة الزمنية لتلقي الطلبات.

 

مد فترة تلقى طلبات التصالح

وأكدت مصادر حكومية في تصريحات خاصة لفيتو، أن الحكومة تدرس حاليًّا مقترح مد فترة تلقي الطلبات ومنح المواطنين فترة سماح للتصالح على مخالفات البناء.

وقالت المصادر إن هذه الفترة ستكون محددة ولمدة شهور قليلة وذلك لمصلحة المواطن ومنحه فرصة لتقنين أوضاعه.

 

تسهيلات في إجراءات التصالح على مخالفات البناء

وفي هذا الصدد أصدرت  الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، توجيهات للمحافظات  للتسهيل على المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء  ومنها  إلغاء رد جهات الولاية من شهادة البيانات، حيث ستتولى الجهة الإدارية الحصول على الموافقات والتنسيق مع جهات الولاية بدلًا من المواطن.

 

التصالح في مخالفات البناء

كما تضمنت التسهيلات إتاحة استعلام بيان جهة ولاية للمواطن مجانًا في المراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى التسهيل في إجراءات المراجعة بالتنسيق مع إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم إتاحة التصالح على الجراجات وفقًا لبعض الضوابط وتسهيل إجراءات التصالح على قيود الارتفاع، مشيرة إلى أنه تم إتاحة سداد رسوم التصالح عبر كافة وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة للمواطنين تيسيرًا عليهم.

يذكر أن وزارة التنمية المحلية خصصت  لجنة بالوزارة للرد على الاستفسارات الخاصة بالمحافظات على مدار اليوم فيما يخص إجراءات التصالح لسرعة الإنجاز ومتابعة معدل التقدم اليومي لرؤساء المدن والأحياء والمراكز وفقًا لنماذج المتابعة الموجودة على المنظومة الخاصة بالتصالح وترتيب المدن والأحياء أسبوعيًا لقياس معدل الإنجاز وتحفيز المتميزين ومحاسبة المقصرين.

 

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اجراءات التصالح على مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية تلقى طلبات التصالح

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