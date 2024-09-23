اخر موعد لتلقي طلبات التصالح علي مخالفات البناء بالمحافظات

تنتهى المراكز التكنولوجية بالمحافظات من تلقى طلبات التصالح علي مخالفات البناء وذلك وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، ولائحته التنفيذية، مطلع شهر نوفمبر القادم.

وتشهد المراكز التكنولوجية بالمحافظات هذه الفترة إقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات للتصالح علي مخالفات البناء وذلك مع اقتراب انتهاء الفترة الزمنية لتلقى الطلبات.

تسهيلات فى اجراءات التصالح على مخالفات البناء



وفى هذا الصدد أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، توجيهات للمحافظات للتسهيل على المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء ومنها إلغاء رد جهات الولاية من شهادة البيانات، حيث ستتولى الجهة الإدارية الحصول على الموافقات والتنسيق مع جهات الولاية بدلًا من المواطن

التصالح فى مخالفات البناء

كما تضمنت التسهيلات إتاحة استعلام بيان جهة ولاية للمواطن مجانًا في المراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى التسهيل في إجراءات المراجعة بالتنسيق مع إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم إتاحة التصالح على الجراجات وفقًا لبعض الضوابط وتسهيل إجراءات التصالح على قيود الارتفاع، مشيرة إلى أنه تم إتاحة سداد رسوم التصالح عبر كافة وسائل الدفع الالكترونى المتاحة للمواطنين تيسيرًا عليهم.

