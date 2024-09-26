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تجميع 700 لتر سولار بإحدى محطات البنزين لبيعها بأعلى من السعر الرسمي بأكتوبر

ضبط السولار، فيتو
ضبط السولار، فيتو

قامت إدارة تموين 6 أكتوبر بحملة برئاسة سامية إسماعيل، وتم خلالها تحرير محضر تجميع عدد سبعمائة لتر سولار فى إحدى المحطات لبيعها بأعلى من السعر الرسمي داخل سيارة ربع نقل وتم تفريغ الكمية داخل المحطة لحين صدور قرار لها. 

كما تم خلال الحملة تحرير عدد ٢ محضر لعدم وجود إعلان أسعار، بالإضافة إلى عدد ٢ محضر لعدم وجود ترخيص.

وجار المتابعة المستمرة وتستمر الحملات الرقابية والتموينية حرصًا على مصلحة المواطنين.

جاء ذلك في إطار توجيهات السيد محمود بلاسي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة بتشديد الرقابة والمرور على كل المنشآت والمنافذ التموينية والمخابز البلدية المدعمة ومحطات الوقود، والعمل على ضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين سواء في الأنشطة التموينية أو الأسواق الحرة وعن توافر السلع ومتابعه الافران البلديه بالمحافظة.

 

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