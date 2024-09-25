الخميس 26 سبتمبر 2024
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محافظات

رئيس جهاز دمياط الجديدة يزف بشرى سارة لسكان المدينة

رئيس جهاز مدينة دمياط
رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة والسكرتير العام، فيتو

أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، الموافقة على تشغيل خط سرفيس جديد لخدمة سكان مناطق مشروعات الإسكان "موقعى دار مصر بمرحلتيه الأولى والثانية، سكن مصر مسلسل (3)، مشروعات جنة للإسكان (3،2،1) بنطاق الحي السادس، والمجاورات (18،16،13) بنطاق الحي الثالث، والمجاورات (29،26،25) بنطاق الحي الخامس بمدينة دمياط الجديدة،بالإضافة لخدمة طلاب جامعة حورس.

 

الموافقة على تشغيل خط سرفيس جديد لخدمة سكان مناطق مشروعات الإسكان “موقعي دار مصر بمرحلتيه الأولى والثانية”

وأوضح رئيس الجهاز، أن سكان تلك المناطق بالمدينة، كانوا يفتقدون لخدمة سيارات السيرفيس، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة لدراسة هذا المطلب الحيوي والملموس، وتم اعتماد المسار والتصديق عليه من مجلس إدارة مشروع مواقف سيارات الأجرة الداخلية والخارجية بمدينة دمياط الجديدة. 

 

اعتماد المسار والتصديق عليه من مجلس إدارة مشروع مواقف سيارات الأجرة الداخلية

اجتماع رئيس المدينة ومجلس إدارة مشروع مواقف سيارات الأجرة الداخلية والخارجية بمدينة دمياط الجديدة


أضاف رئيس الجهاز، أن تشغيل خط السرفيس الجديد رقم (5) بالمدينة، يأتي ضمن خطة الجهاز لتدعيم وتعزيز خطوط النقل والمواصلات الداخلية، لتغطية كافة الخدمات والاحتياجات، والتيسير على سكان المدينة وروادها، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الحلم، جاء نتيجة ثمار ومجهودات تعاون مشترك بين جهاز المدينة، ومجلس الأمناء، والأجهزة التنفيذية والأمنية بالمدينة،لتوفير جودة حياة لسكان مدينة دمياط الجديدة. 


جاء ذلك خلال جلسة إجتماع مجلس إدارة مشروع مواقف سيارات الأجرة الداخلية والخارجية بمدينة دمياط الجديدة، والتى عقدت اليوم بالقاعة الرئيسية للاجتماعات بمقر الجهاز، بحضور اللواء محمد همام السكرتير العام لمحافظة دمياط، الدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس الأمناء،والقيادات التنفيذية بالجهاز، ومحافظة دمياط، ووحدة المرور وقسم شرطة التعمير بالمدينة،لمتابعة منظومة العمل ومناقشة عدد من المقترحات، لتطوير العمل بالمواقف وتعظيم الإيرادات، ضمن خطة الجهاز، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لسكان المدينة والمترددين عليها، تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بضرورة توفير  الخدمات الضرورية اللازمة لجودة الحياة لسكان المدن الجديدة.

 

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