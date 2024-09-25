الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس جهاز دمياط الجديدة يتفقد أعمال رفع كفاءة الطرق (صور)

رئيس جهاز دمياط الجديدة
رئيس جهاز دمياط الجديدة يتابع عمليات الرصف

تفقد الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، يرافقه المهندس صلاح عبد الهادى نائب رئيس الجهاز ومعاونى رئيس الجهاز ومديرى الإدارات المعنية.

رصف الطريق بمدينة دمياط الجديدة

إعادة تأهيل الطرق والمعالجة على استخدام ماكينة FDR

تم تفقد أعمال رفع كفاءة ومعالجة الطريق الساحلى والذى يعتبر شريان رئيسى وهام لسكان المدينة والمترددين عليها، وأيضا البدء فى أعمال طبقة الأسفلت والذى اعتمد فى إعادة التأهيل والمعالجة على استخدام ماكينة FDR وهى من المعدات الحديثة المستخدمة فى أعمال المعالجة ورفع كفاءة الطرق والتى تزيد من العمر الأفتراضى للطرق لعشرات السنوات والتغلب على إحدى أهم المشاكل التى تؤثر على الحركة المرورية وحدوث تلفيات بعدد من القطاعات بالطريق الساحلى والتى سبق معالجتها لمرات عديدة بالطرق التقليدية والغير مجدية نظرا لمرور الشاحنات الثقيلة الخارجة من ميناء دمياط.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس امين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالمتابعة الدورية وسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمدن الجديدة.

رئيس  جهاز دمياط الجديدة  يتابع  أعمال رفع كفاءة ومعالجة الطريق الساحلى

إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة دمياط الجديدة

وفى سياق متصل تفقد رئيس الجهاز أعمال طبقة الأسفلت وإعادة تاهيل الطرق ضمن عملية  احلال وتجديد وأعادة تاهيل شبكات الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة دمياط الجديدة بتكلفة اجمالية حوالى ٧٥ مليون جنيه، وأكد على أن عملية التطوير تشمل تطوير (جزر - أرصفة - زراعة ) لإعداد نموذج متكامل لأعمال التطوير بالمنطقة الصناعية مع الأهتمام بمستوى النظافة بالمنطقة الصناعية لدفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص أخرى للمستثمرين لأستغلال قطع الأراضي الشاغرة بالمنطقة الصناعية.

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