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اقتصاد

6 شركات وساطة تتصدر الأعلى بقيم التداول في تعاملات اليوم الأربعاء

الأسهم المتداولة،
الأسهم المتداولة، فيتو

تصدرت 6 شركات قائمة شركات  الوساطة من حيث قيمة التداول (السوق الرئيسي - خارج المقصورة - سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) بنهاية تعاملات جلسة الأربعاء..وجاءت كالتالي:

- أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.7 مليار جنيه. 
- هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت  1.3 مليار جنيه. 
- بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 952 مليون جنيه. 
- ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت   675 مليون جنيه. 
- كايرو كابيتال سيكوريتز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 630  مليون جنيه. 
- التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 570 مليون جنيه.

 

تداولات جلسة الأربعاء 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في بختام تعاملات  الأربعاء 25 سبتمبر 2024، وربح رأس المال السوقي 31 مليار جنيه عند مستوى 2.142 تريليون جنيه.

المؤشر  الرئيسي "إيجي إكس 30"

 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 31250 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 38470 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 13548 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 
 

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 7420 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 10563 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 3050 نقطة.
 

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