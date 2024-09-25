الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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غدا، آخر موعد لغلق المحلات بالتوقيت الصيفي

المواعيد الصيفية
المواعيد الصيفية لغلق المحلات، فيتو
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ساعات قليلة وينتهى العمل بـ المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والكافيهات والمطاعم والتى تم تعديلها بشكل استثنائي هذا الصيف من قبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لترشيد الكهرباء.

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وتبدأ وزارة التنمية المحلية فى تطبيق المواعيد وفقا للتوقيت الشتوى لغلق المحلات والكافيهات بدءا من يوم الجمعة 27 سبتمبر.

وتكون مواعيد فتح وغلق المحلات والكافيهات كالآتى وفقا لقرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة:

مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة العاشرة مساءً (شتاءً)


ويتم زيادة التوقيت لجميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة  الحادية عشر مساءً (شتاءً).


 مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء


وتستمر خدمة التيك أواي  (Take – away  )، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا وشتاء.

تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة  السادسة مساءً (شتاءً)  عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرارًا من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

ويجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة والآثار.

يٌسثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

شهور الصيف وفقًا لأحكام هذا القرار اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام. 

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