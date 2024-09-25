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رياضة

عمر فرج: التركيز سلاحنا للفوز بالسوبر الأفريقي أمام الأهلي

عمر فرج
عمر فرج

أكد عمر فرج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الأبيض جاهز لمواجهة الأهلي المقبلة في بطولة كأس السوبر الأفريقي.

وقال عمر فرج في  تصريحات على هامش الأنشطة الإعلامية المخصصة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف": "الأجواء في المملكة العربية السعودية رائعة ومميزة من ملاعب وكل شيء خاص بلقاء السوبر".

وأضاف: "نستعد بكل قوة لمواجهة الأهلي، وهدفنا تحقيق الفوز والتتويج باللقب الأفريقي".

وواصل: "التركيز سلاحنا أمام الأهلي، وإن شاء الله نحقق الهدف المطلوب ونحصد اللقب".

واختتم قائلًا: "ننتظر دعم ومؤازرة جماهير الزمالك، ونعدهم بتقديم أفضل أداء لتحقيق الفوز وإسعادهم".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

 تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

 

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