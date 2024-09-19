التصريح بدفن جثتي زوجين لقيا مصرعهما في انقلاب سيارتهما بالنزهة
أمرت نيابة النزهة بالتصريح بدفن جثتي زوجين لقيا مصرعهما في انقلاب سيارتهما على طريق السويس في منطقة النزهة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي علي طريق السويس ووفاة شخصين.
وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي يستقلها مسن وزوجته وقد لقيا مصرعهما متأثرين بإصابات ألمت بهما نتيجة الحادث.
تم نقل الجثامين إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.
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