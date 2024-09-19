الخميس 19 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التصريح بدفن جثتي زوجين لقيا مصرعهما في انقلاب سيارتهما بالنزهة

التصريح بدفن جثتي
التصريح بدفن جثتي زوجين

أمرت نيابة النزهة بالتصريح بدفن جثتي زوجين لقيا مصرعهما في انقلاب سيارتهما على طريق السويس في منطقة النزهة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي علي طريق السويس ووفاة شخصين.

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي يستقلها مسن وزوجته وقد لقيا مصرعهما متأثرين بإصابات ألمت بهما نتيجة الحادث.

تم نقل الجثامين إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نيابة النزهة غرفة عمليات النجدة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

مواد متعلقة

أول تعليق من رئيس الوزراء على حادث قطار الزقازيق

قرار قضائي جديد بشأن المتهمين في حادث قطاري الزقازيق

لبست الكفن بدل الفستان، أهالي الشرقية تشيع جثمان عروس لقيت مصرعها في حادث يوم زفافها (صور)

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الخميس آخر تحديث، عيار 21 يسجل 3500 جنيها

مدبولي يكشف خطة تحريك أسعار المحروقات وسعر تكلفة أنبوبة البوتاجاز (فيديو)

اتهام محمد الفايد بالاغتصاب، نساء يلاحقن المليادرير المصري بعد رحيله بجرائم أخلاقية

حقيقة رحيل جوميز حال خسارة السوبر الإفريقي أمام الأهلي

رئيس الوزراء يوضح تفاصيل ضخ 5 مليارات دولار استثمارات سعودية

حسن نصر الله يكشف عن رسالة سرية وصلت حزب الله بعد ضربة البيجر

رقم صادم، مدبولي يكشف حجم سرقة التيار الكهربائي في مصر

كواليس أولي جلسات محاكمة أحمد ياسر المحمدي بتهمة اغتصاب فتاة.. أسرة اللاعب تنفعل علي الحضور.. والدفاع يوجه طلبا لهيئة المحكمة

منوعات

المزيد

إنقاذ امرأة التف حول جسدها ثعبان أفعى لمدة ساعتين

اتهام محمد الفايد بالاغتصاب، نساء يلاحقن المليادرير المصري بعد رحيله بجرائم أخلاقية

البرلمان الأوكراني يغير أسماء 327 بلدة

اكتشاف ظاهرة غريبة في ثقب أسود فائق الكتلة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 19- 09- 2024 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 19-9-2024 في الأسواق

أخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 19-9-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يتراجع 13 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

حسن نصر الله يتحدث عن ليلة تفجيرات البيجر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، مصعب بن عمير.. من حياة الرفاهية إلى الزهد والكفاح

تفسير حلم الهدية في المنام وعلاقته بالراحة والاستقرار والسعادة

وزير الأوقاف: الفرح بميلاد الرسول من أعظم العبادات للتقرب إلى الله

المزيد
الجريدة الرسمية