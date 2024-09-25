تشييع جنازة موظف توفي داخل مدرسة في الشرقية

شيع العشرات من أهالي مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، جثمان "صابر السيد" 59 عاما (مشرف نشاط) بمدرسة الجيلفي الابتدائية التابعة لإدارة بلبيس التعليمية بمركز بلبيس إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أدت إلى وفاته في الحال أثناء اليوم الدراسي.

تشييع جثمان الراحل في جنازة مهيبة



وشارك الأهالي بمسقط رأسه من مختلف الأعمار في تشييع الجثمان بعد أداء صلاة الجنازة على الفقيد وانطلق المشيعون في مشهد جنائزي مهيب يعكس الوداع المؤلم لمشرف النشاط الراحل الذي عرف بحسن الخلق والسمعة الحسنة،وكان محبوبا من الأهالي وملائه والطلاب على حد سواء.

وكان المعلمون والطلاب داخل مدرسة الجيلفي الابتدائية فوجئوا بسقوط الراحل داخل المدرسة مغشيا أثناء جلوسه رفقة زملائه في المدرسة.

نقل الموظف إلى المستشفى

وسارع زملاء المعلم الراحل بنقله إلى المستشفى بمركز بليس لمحاولة إسعافه وأفاد تقرير المستشفى أنه عند استقبال الراحل ودخوله الى قسم الطوارىء تبين من خلال الفحص الطبي الظاهري وجود علامات الوفاة وبعد عمل اللازم تم التأكد من عدم وجود نبض وتوقف عضلة القلب وتوقف التنفس.

فيما شارك وفد من إدارة بلبيس التعليمية فى تشييع الجثمان بمسقط رأسه وتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد.

أسباب توقف عضلة القلب

وتستعرض فيتو في التقرير التالي أسباب توقف عضلة القلب وأهم الأعراض التي تسبق حدوثها.

وتوقف عضلة القلب المفاجئ أو السكتة القلبية هي الفقدان المفاجئ لوظيفة القلب لدى الإنسان وقد يكون قد تم تشخيص إصابته بمرض القلب وأحيانا لا يعرف المريض أنه مصاب بأمراض القلب.

أكدت الجمعية الأمريكية للقلب أن السكتة القلبية تسبب الوفاة في الحال إذا لم يتم اتخاذ الإسعافات الاولية وسرعة العلاج فورا دون تأخير.

وهناك اختلاف بين السكتة القلبية والأزمة القلبية ويمكن أن تسبب الأزمة القلبية السكتة القلبية، وتوقف عضلة القلب.

وتحدث النوبات القلبية بسبب انسداد يمنع تدفق الدم إلى القلب وهي مؤشر على موت أنسجة عضلة القلب بسبب فقدان إمدادات الدم.

كيف تحدث السكتة القلبية

وأكدت الجمعية الأمريكية للقلب انه تحدث السكتة القلبية عندما يتعطل النظام الكهربائي للقلب ويتوقف القلب عن النبض بشكل صحيح.

وفي السكتة القلبية، يمكن أن تسبب الموت بسرعة إلا إذا تم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، واستخدام جهاز إزالة الرجفان بصدم القلب واستعادة إيقاع القلب الطبيعي في غضون بضع دقائق.

وقد يكون سبب السكتة القلبية عدم انتظام ضربات القلب يسمى عدم انتظام ضربات القلب.

أهم أعراض السكتة القلبية

وتشمل أهم أعراض السكتة القلبية:

فقدان الوعي

توقف النبض

عدم القدرة على التنفس

وقبل حدوث السكتة القلبية قد يشعر الإنسان بعدة أعراض منها:

التعب الشديد

الدوار، أو الضعف

ضيق التنفس

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