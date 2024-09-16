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ثقافة وفنون

"إيلات" على شاشة الوثائقية قريبًا احتفاءً بذكرى نصر أكتوبر

فيلم ايلات، فيتو
فيلم ايلات، فيتو

 أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاج الفيلم الوثائقي "إيلات"، وعرضه على شاشة الوثائقية قريبًا، وذلك احتفاءً بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

فيلم إيلات 

ويوثق الفيلم تفاصيل إغراق المدمرة الإسرائيلية "إيلات"، في عملية كانت الأولى من نوعها في تاريخ البحرية العالمية، أدت إلى تغيير كبير في الإستراتيجيات العسكرية.

ويكشف الفيلم عن اعترافات بعض قادة العدو وجنوده الناجين، ومن بينهم قائد المدمرة "إيلات".

كما يوثق الفيلم العمليات اللاحقة التي نفذتها قوات البحرية المصرية ضد العدو الإسرائيلي على مسرح عمليات البحر الأبيض المتوسط، ومسرح عمليات البحر الأحمر، خلال سنوات حرب الاستنزاف الثلاث، التي مهدت الطريق إلى نصر أكتوبر المجيد، ويقدم شهادات من بعض أبطال الجيش المصري الحقيقيين الذين شاركوا في الإغارات على ميناء "إيلات" الإسرائيلي، ويرصد ردود الفعل الداخلية في إسرائيل تجاه تلك العمليات، وحجم الخسائر التي تكبدها العدو.

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فيلم إيلات قطاع الإنتاج الوثائقي المتحدة للخدمات الأعلامية شاشة الوثائقية الوثائقية نصر أكتوبر المجيد

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