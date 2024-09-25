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أخبار مصر

"حكماء المسلمين" و"الفاتيكان" يبحثان تعزيز التعاون المشترك في نشر قيم السلام

المستشار محمد عبد
المستشار محمد عبد السلام، أمين مجلس حكماء المسلمين
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التقى الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين المستشار محمد عبد السلام، الكاردينال بيترو بارولين، أمين سر الكرسي الرسولي بالفاتيكان؛ وذلك على هامش انعقاد قمة المستقبل التي نظمتها الأمم المتحدة في مقرها بنيويورك يومي 22 و23 سبتمبر الجاري؛ لبحث العلاقات الثنائية والمبادرات المشتركة في مجالات نشر وتعزيز قيم الحوار، والتسامح والتعايش والسلام. 

أمين حكماء المسلمين يؤكد على أهمية الدور الذي يقوم به قادة ورموز الأديان في مواجهة التحديات العالمية


وأكد الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين أهمية الدور الذي يقوم به قادة ورموز الأديان في مواجهة التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن جناح الأديان في COP29، المقرر انعقاده في أذربيجان، يعد امتدادًا للنجاح الذي حققه جناح الأديان في COP28  بدبي؛ حيث يعمل الجناح على تعزيز مشاركة الرموز والقيادات الدينية في العمل المناخي العالمي، لافتًا إلى أن زيارة  البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، إلى إندونيسيا أكبر بلد إسلامي في العالم جسَّدت روح التسامح والتعايش السلمي بين الأديان، كما كانت بمنزلة رسالة مهمة بضرورة تضافر الجهود من أجل  قضية محورية تهم البشرية كلها وهي قضية التغير المناخي.

وثيقة الأخوة الإنسانية

من جانبه، قال نيافة الكاردينال بيترو بارولين، إن الدين يمكن أن يؤدي دورًا محوريًّا في تعزيز الوعي البيئي العالمي، وتشجيع المجتمعات والشعوب على التفاعل الإيجابي، كما أشار إلى أن "وثيقة الأخوة الإنسانية" التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الطيب، وقداسة البابا فرنسيس، في أبوظبي عام 2019، وما نتج عنها من مبادرات رائدة؛ في مقدمتها جائزة زايد للأخوة الإنسانية، وبيت العائلة الإبراهيمية، تتطلب العمل المتواصل والدؤوب للبناء على الإرث الذي أرسته في تعزيز الحوار العالمي والسلام، والتفاهم والاحترام بين مختلف الثقافات والأديان، مشيدًا بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في نشر وتعزيز قيم ومبادئ الأخوة الإنسانية، وترسيخ ثقافة التسامح والسلام والتعايش الإنساني.

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