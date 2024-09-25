السفير المصري ونائب الرئيس التنفيذي لهيئة الترفيه يرحبان بالأهلي في مطار الرياض

حرص أحمد فاروق سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية، وأحمد المحمادي نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الترفيه بالمملكة، على الترحيب ببعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الغزاوي، عضو مجلس الإدارة، فور وصولها إلى مطار الرياض استعدادًا لمواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي.

وكانت بعثة النادي الأهلي وصلت منذ قليل إلى مدينة الرياضة عاصمة المملكة العربية السعودية لخوض كأس السوبر الإفريقي في المواجهة المنتظرة أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك والمقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا.

قائمة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي



وجاءت قائمة الأهلي لمباراة الزمالك في السوبر الإفريقي كالتالي:

- حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

- خط الدفاع: أشرف داري - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - يوسف أيمن - يحيي عطية الله - محمد هاني - عمر كمال عبد الواحد.

- خط الوسط: أكرم توفيق - محمد مجدى أفشة - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - عمرو السولية - عمر الساعي.

- الوسط الهجومي: حسين الشحات - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر - رضا سليم.

- الهجوم: وسام أبو علي - محمود عبد المنعم كهربا

واستبعد الثلاثي كريم نيدفيد وكريم الدبيس وخالد عبد الفتاح.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.