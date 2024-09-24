بعد لقائه مع البلشي، وزير الأوقاف: تدريب الأئمة على المهارات الإعلامية بنقابة الصحفيين

استقبل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين والكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة والكاتبة الصحفية أميرة العناني، المتخصصة في تغطية الملف الديني، وذلك بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ورحب وزير الأوقاف بنقيب الصحفيين، مؤكدًا تعاون وزارة الأوقاف الكامل مع نقابة الصحفيين والصحفيين مسئولي الملف الديني.

اجتماع وزير الأوقاف مع الصحفيين مسئولي الملف الديني

وأشار وزير الأوقاف إلى الاجتماع الذي عقده أمس مع الصحفيين مسئولي الملف الديني بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مشيدًا بحضور هذه الكوكبة من الصحفيين الشباب، مضيفًا أن هذا اللقاء رسالة للتواصل المستمر وتأكيد على أهمية دور الصحفيين.

وأكد وزير الأوقاف خلال اللقاء أنه أخذ على نفسه العهد أن نصطف جميعًا خلف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والأهم أن يكون الاصطفاف صادقًا ونابعًا من الأعماق.

وأضاف: هناك شريحة من المثقفين تمد يدها بالتواصل، ونحن في وزارة الأوقاف نسعى لكسر الحاجز واقتحام المنطقة الصعبة والأشد تنافرًا بين رجال الدين والمثقفين، وإعادة صياغة عقد اجتماعي بين كافة الشرائح المجتمعية حتى تكون فكرة وتطبيقًا.

مشاركة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في أول معرض للكتاب تقيمه نقابة الصحفيين

وأكد وزير الأوقاف مشاركة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في أول معرض للكتاب تقيمه نقابة الصحفيين غدًا الأربعاء، والذي يستمر خلال الفترة من الأربعاء 25 سبتمبر حتى السبت 5 أكتوبر، ومشاركة الوزارة في كل فعاليات نقابة الصحفيين من رعاية مسابقات القرآن الكريم لأبناء الصحفيين وتكريمهم وغير ذلك.

كما اتفق وزير الأوقاف على تدريب الأئمة والخطباء والعاملين على كافة المهارات الإعلامية في الإدارة العامة للمكتب الإعلامي بالتعاون مع نقابة الصحفيين بمقر النقابة لما تتميز به من مستوى تدريبي جيد، لتدريب وتأهيل الأئمة على وسائل الإعلام والأحاديث الصحفية.

من جانبه أعرب خالد البلشي نقيب الصحفيين عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بالموقف المحترم الذي أبداه وزير الأوقاف تجاه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وحمل أوراقه، مؤكدًا أنه يحمل رسالة قوية فيها كل التبجيل والاحترام لشيخنا وأستاذنا الإمام الأكبر، ودليل واضح على الاصطفاف خلف فضيلة الإمام.

وثمَّن نقيب الصحفيين توجه وزير الأوقاف لكسر الحاجز بين رجال الدين والمثقفين وإعادة صياغة عقد اجتماعي بين كافة الشرائح المجتمعية، مؤكدًا أن هذا التوجه سيحقق ثراءً فكريًّا كبيرًا.

ورحب نقيب الصحفيين بتدريب الأئمة والخطباء والعاملين في الإدارة العامة للمكتب الإعلامي بالتعاون مع النقابة، ودعا نقيب الصحفيين وزير الأوقاف للحضور وافتتاح أولى هذه الدورات التدريبية للأئمة والخطباء والعاملين بالإدارة العامة للمكتب الإعلامي.