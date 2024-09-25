تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك في المران الأول بالسعودية

انطلق المران الأول لفريق الزمالك على ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، استعدادًا لمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المُقبل على ملعب المملكة أرينا.

وبدأ مران الفريق بجلسة بين البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق واللاعبين، أكد خلالها المدرب ثقته التامة في جميع اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم خلال المباراة المُقبلة.

وطالب جوميز من اللاعبين مواصلة أداء التدريبات والعمل بكل جدية وتركيز، استعدادًا للقاء المرتقب أمام الأهلي.

وحرص المدير الفني وأعضاء الجهاز المعاون له على شرح العديد من الأمور الفنية للاعبين لتنفيذها خلال التدريبات استعدادًا للمواجهة المُقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.