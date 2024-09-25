دولة إفريقية تطالب بمقعد دائم في مجلس الأمن وإلغاء ديونها

ضمت نيجيريا، أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، صوتها إلى الدول التي تطالب بمقاعد دائمة في مجلس الأمن الدولي لإفريقيا، ودعت إلى إلغاء ديونها، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

نيجيريا تطالب بمقاعد دائمة لإفريقيا في مجلس الأمن الدولي

وشدد نائب الرئيس النيجيري كاشيم شيتيما، ممثل الرئيس بولا أحمد تينوبو، وفقا لـوكالة "فرانس برس"، على ضرورة توسيع مجلس الأمن، في كلمته أمام الجمعية العامة نشرت الرئاسة النيجيرية مقتطفات منها.

وأعلن في مقر الأمم المتحدة أن قارتنا إفريقيا تستحق مكانا في فئة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي مع الحقوق والمسؤوليات نفسها التي يتمتع بها الأعضاء الدائمون الآخرون.

وكرر بذلك تصريحات أدلت بها، مطلع سبتمبر، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، وأيدت عبرها الولايات المتحدة إحداث مقعدين دائمين في مجلس الأمن الدولي للدول الإفريقية، لكنها أوضحت أنها لا تريد أن يتمتع الوافدون الجدد بحق الفيتو.

ورد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا بتأييده إحداث مقعدين دائمين لإفريقيا في مجلس الأمن، مع إصراره على ضرورة الحصول على حق الفيتو أسوة بالأعضاء الدائمين الآخرين.

واعتبر الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، في نيويورك، أنه من غير المقبول عدم حصول أمريكا اللاتينية وإفريقيا على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي.

إلغاء ديون نيجيريا المستحقة للمؤسسات المالية المتعددة الأطراف

كما دعا المسؤول الثاني النيجيري في خطابه إلى إصلاح الهندسة المالية الدولية وإلغاء ديون نيجيريا المستحقة للمؤسسات المالية المتعددة الأطراف.

وأشار إلى استمرار وجود تحديات الإرهاب والنزاعات المسلحة، وعدم المساواة والفقر والتمييز العنصري، وانتهاكات حقوق الإنسان، والأزمات الغذائية والجوع، والهجرة غير الشرعية، والقرصنة، والأوبئة العالمية، والتضخم المفرط، والانتشار النووي، وأعباء الديون وتغير المناخ، وكلها "إخفاقات" تجعل من "تعميق التعددية" ضروريا، وفقا لحكومة أبوجا.

وندد بالتغيير غير الدستوري للحكومات، في إشارة إلى الانقلابات والاستيلاء على السلطة من قبل الجيش، الأمر الذي تكثف في غرب إفريقيا في السنوات الأخيرة (مالي وبوركينا فاسو والنيجر )، مذكرا بـ هشاشة الديمقراطية عندما لا تكون مدعومة بتنمية اقتصادية وسلام وأمن دائمين.