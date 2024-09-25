نقيب الصحفيين: نخطط لتحريك قضايا أمام المحكمة الجنائية ضد جرائم الاحتلال (فيديو وصور)

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن الكلام أصبح عاجزًا وبلا جدوى، عن حجم الجريمة التي تحدث بحق الشعب الفلسطيني واللبناني، وحجم الصمت والتخاذل الدولي الذي يجعل الجريمة تمتد من غزة إلى الضفة إلى الجنوب اللبناني ولا نعرف إلى أي مدى سيمتد بعد ذلك، ولكن مهنتنا هي الكلام.



مؤتمر الصحفيين لفضح جرائم الاحتلال

وأضاف خلال كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي تقيمه النقابة لكشف وقائع التحريض الرسمي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني من قبل مسئولين بالكيان الصهيوني، اليوم الأربعاء: نحمل اليوم مجموعة من الرسائل، الأولى هي التضامن العاجز وليس أمامنا إلا التضامن مع كل الشعب الفلسطيني واللبناني ورسالة تضامن مع كل الشعوب المقهورة في العالم.







رصد تصريحات مسئولي الاحتلال الإجرامية

وتابع: "الرسالة الثانية، وهي كاشفة لدولة الاحتلال بشكل عام من خلال رصد تصريحات مسئوليهم، لافتًا إلى أن النقابة كانت قد شكلت لجنة لرصد تضليل الإعلام العربي، في نقل الصورة وما يحدث على الأرض والذي تغير مؤخرًا نسبيًا، وهو ما يؤكد انتصار الصحفيين الفلسطينيين في معركة الخطاب".

واستطرد: "نحن أمام تصريحات رسمية ما قبل طوفان الأقصى وما بعده، كلها تحريض على القتل والإبادة بشكل واضح، وهي امتداد على جريمة مستمرة منذ الاحتلال، وخطاب ثابت، كله تحريض واضح ضد المدنيين، يحمل جرائم حرب واضحة وحقيقية، وبالتالي هناك ملفات مهمة لتحريك قضايا تدينهم أمام المحكمة الجنائية الدولية".



الأحداث في لبنان

وقال البلشي: "بعد مرور عام هناك احساس بالتعود والتراجع وربما ما جاء في لبنان يجدد كل المطالب التي نادينا بها منذ بداية طوفان الأقصى، ومازالنا ندعو لتحالف بين النقابات المهنية من أجل الإعلان عن موقف واضح تجاه ما يجري على الأرض، فضلا عن التواصل مع الاتحاد الدولي للصحفيين من خلال تحريك قضايا أمام المحكمة الجنائية".

شهداء الاحتلال في فلسطين ولبنان

وأضاف: "كلمات التضامن والرثاء تبدو بلا جدوى فنحن أمام ٤٠ ألف في ظل تواطؤ وتخاذل عربي، في ظل، مراهنة البعض على مواقف دولية ربما تدفع للتهدئة، وفي لبنان الجريمة تتسع ٧٠٠ شهيد بخلاف جرائم مدنية واضحة من خلال استهداف وسائل اتصال وخلافه وهو أمر كاشف عن جريمة التي يراها يوميًا".



دعوة النقابات المهنية لدعم الشعب الفلسطيني

واختتم: "لم نتعود ولن نعتاد المشهد، ونجدد الدعوات بتحركات مختلفة في الإطار القانوني والشعبي، ونطالب فتح الباب للتبرع للشعبين الفلسطيني واللبناني وندعو النقابات لاجتماعات جديدة وحركة جديدة لدعم الشعب الفلسطيني والشعب العربي كله".

وعقدت نقابة الصحفيين مؤتمرًا صحفيًا غدًا الأربعاء لكشف وقائع التحريض الرسمي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني من قبل مسئولين بالكيان الصهيوني حرضوا، ومازالوا يحرضون على إبادة الشعب الفلسطيني، حيث تكشف نقابة الصحفيين هذه الوقائع الموثقة لتصريحات مسئولي الكيان الصهيوني،بما يضعهم تحت طائلة القانون الدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.