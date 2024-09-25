التصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه صعقا في الدقي
أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء تنظيفه سلم العمارة التي يعمل بها بمنطقة الدقي.
تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اللواء محمد الشرقاوي، إخطارًا من رئيس قطاع الشمال العميد محمد ربيع يفيد فيه بوفاة عامل صعقًا بالكهرباء.
على الفور، انتقل رئيس مباحث الدقي المقدم حسام العباسي إلى مكان الواقعة، وتبين أنه أثناء قيام “سعدي. ش” (65 عامًا) بتنظيف سلم العقار، ووجود سلك كهربائي عشوائي متدلي من السقف إلى السلم نتج عنه صعقه بالكهرباء ووفاته في الحال.
وتبين أن الضحية يقيم بمفرده بذات العقار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.