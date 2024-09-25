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حوادث

التصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه صعقا في الدقي

التصريح بدفن جثة
التصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه صعقا في الدقي

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء تنظيفه سلم العمارة التي يعمل بها بمنطقة الدقي.

تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اللواء محمد الشرقاوي، إخطارًا من رئيس قطاع الشمال العميد محمد ربيع يفيد فيه بوفاة عامل صعقًا بالكهرباء.

على الفور، انتقل رئيس مباحث الدقي المقدم حسام العباسي إلى مكان الواقعة، وتبين أنه أثناء قيام “سعدي. ش” (65 عامًا) بتنظيف سلم العقار، ووجود سلك كهربائي عشوائي متدلي من السقف إلى السلم نتج عنه صعقه بالكهرباء ووفاته في الحال.


وتبين أن الضحية يقيم بمفرده بذات العقار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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نيابة الجيزة الدقي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة الجيزة

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