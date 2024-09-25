بعد اعتزاله كرة القدم، راموس يودع فاران برسالة خاصة

أعلن الدولي الفرنسي رافائيل فاران، مدافع فريق كومو الإيطالى، اعتزاله كرة القدم نهائيا، بعد رحلة استمرت لأكثر من 14 عامًا، كانت أبرزها مع ريال مدريد ومانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا.

وحرص الإسباني سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد السابق، على توجيه رسالة إلى زميله رافائيل فاران.

فاران لعب لسنوات في صفوف ريال مدريد، وشكل ثنائية مع راموس، وفازا سويا بالعديد من الألقاب داخل النادي الملكي.

ووصل المدافع الفرنسي إلى نادي كومو الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، ومع ذلك لم يستمر سوى شهرين وقرر الاعتزال، بعد تعرضه لإصابة قبل بداية الموسم الجديد للدوري.

وكتب راموس عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "لدينا الكثير من الذكريات، والكثير من المعارك معا، واللحظات الرائعة".

وأضاف: "على أرض الملعب كان لدينا تفاهم طبيعي مع بعضنا البعض. استمتع بهذه المرحلة الجديدة من حياتك رافا.. أتمنى لك كل التوفيق، صديقي، أراك قريبا".

وقرر فاران (31 عامًا) إنهاء مسيرته، بعدما تعرض للعديد من الإصابات التي عطلت مسيرته.

مسيرة وإنجازات رافائيل فاران

وبدأ المدافع الفرنسي رافائيل فاران مسيرته في نادي لانس، وتم تصعيده إلى فريق تحت 19 عامًا، في عام 2010، وبعد عام واحد فقط، طلب مواطنه زين الدين زيدان، والذي كان يقود "كاستيا ريال مدريد"، آنذاك ضمه إلى الريال لينتقل إلى اللوس بلانكوس مقابل 11 مليون يورو في 2011.

وصنع فاران التاريخ في ريال مدريد، إذ خاض 360 مباراة مع الملكي خلال السنوات العشر التي قضاها مع ريال مدريد (2011-2021)، وفاز الصخرة بأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني وغيرها من البطولات المحلية والقارية.

بعد ذلك، انضم اللاعب إلى مانشستر يونايتد في أغسطس 2021، قادمًا من ريال مدريد في صفقة بلغت قيمتها 40 مليون يورو، وخلال ثلاث سنوات، تخللتها مشاكل بدنية، خاض (95 مباراة) وسجّل هدفين وصنع آخر، وتوج بلقبي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي.

بينما على المستوى الدولي، بدأ فاران مسيرته الدولية في 22 مارس 2013، حينما شارك ضد جورجيا، وكانت آخر مبارياته مع منتخب فرنسا ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم قطر 2022، والتي خسر فيها منتخب بلاده من التانجو بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي (3-3)؛ وخلال مسيرته مع المنتخب الفرنسي خاض فاران 93 مباراة مع المنتخب الأول، وسجّل 5 أهداف، ونال لقب كأس العالم 2018، ودوري الأمم الأوروبية 2021.