هل يعلن لاعب ريال مدريد السابق اعتزال الكرة؟

كشفت تقارير صحفية أن المدافع الفرنسي رافاييل فاران أوشك على اتخاذ قرار مفاجئ بشأن مسيرته في كرة القدم، وذلك بعد أشهر قليلة على انضمامه لنادي كومو الإيطالي.

وفي ظهوره الأول مع كومو ضد ساليرنيتانا يوم 11 أغسطس الماضي، تعرض فاران لإصابة بعد 23 دقيقة من بداية المباراة، ليغيب حتى هذه اللحظة عن كل مباريات فريقه التالية.

لاعب ريال مدريد السابق يتجه إلى الاعتزال النهائي



ووفقا لصحيفة "Le Parisies" الفرنسية، فإن الإصابة القوية التي يعاني منها فاران في الركبة، دفعته للتفكير في الاعتزال نهائيا.



يأتي ذلك في ظل أنباء تفيد باحتمالية فسخ كومو عقد لاعب ريال مدريد الأسبق، في ظل عدم الاستفادة به هذا الموسم.

وكان صاحب الـ31 عاما انضم لكتيبة المدرب الإسباني سيسك فابريجاس قبل بداية الموسم الحالي، في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد.

ويعد فاران أحد اللاعبين القلائل الذين فازوا بأغلب الألقاب الممكنة، على رأسها دوري أبطال أوروبا وكأس العالم.