الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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سياسة

أبرزها المحتوى الإلكتروني، الحراصي وكرم جبر يبحثان في عمان 6 قضايا إعلامية

لقاء وزير الإعلام
لقاء وزير الإعلام العماني ورئيس الأعلى للإعلام، فيتو

 استقبل الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام  في سلطنة عمان بمكتبه اليوم الأربعاء الكاتب الصحفي  كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي يزور سلطنة عُمان حاليًّا.

 

لقاء وزير الإعلام العماني ونظيره المصري 

جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وسُبل تعزيزها بالإضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات الإعلامية، من بينها تبادل الخبرات في مجالات المحتوى الإلكتروني والتطورات التقنية الداعمة لوسائل الإعلام الحديثة، والتدريب، ودور الإعلام العربي في ترسيخ الهوية الحضارية، وتنشئة الأجيال على القيم الأصيلة، وتعزيز الفهم المتبادل بين مختلف الثقافات.

حضر اللقاء محمد بن سعيد البلوشي وكيل وزارة الإعلام، والسفير خالد محمد عبد الحليم راضي سفير جمهورية مصر العربية المعتمد لدى سلطنة عُمان، وعدد من المسؤولين بوزارة الإعلام.

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لقاء وزير الإعلام العماني ورئيس الأعلى للإعلام أخبار الأعلى للإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

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