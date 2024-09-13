الجمعة 13 سبتمبر 2024
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سياسة

كرم جبر يشارك في القمة الإعلامية للدول أعضاء مجموعة "البريكس" بروسيا

الكاتب الصحفي كرم
الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الأعلى للإعلام، فيتو

يشارك الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في القمة الإعلامية للدول أعضاء مجموعة "البريكس" التي تنظمها وكالة "تاس" الإعلامية الروسية، في العاصمة الروسية موسكو، خلال الفترة من 13 إلى 17 سبتمبر الجاري. 
 

رئيس الأعلى للإعلام يشارك في مجموعة البريكس   

ويشارك في الاحتفالية التي تقيمها وكالة "تاس" بمناسبة مرور 120 عامًا على تأسيسها، حيث تعد أقدم وكالة أنباء حكومية روسية، وذلك على مسرح البولشوي.

بروتوكول تعاون بين الوزارة التنمية والأعلى للإعلام 

يذكر أن رئيس الأعلى للإعلام يوقع بروتوكول تعاون مع بيلا تشيركوفا، نائبة وزير التنمية الرقمية والاتصالات ووسائل الإعلام في الاتحاد الروسي، للتعاون في مجال الإعلام، وتضمن البروتوكول التعاون في تغطية الأحداث التي تهم البلدين وتعزيز تبادل المعلومات ومنح التصاريح والتراخيص، وكذلك تنظيم زيارات الوفود الإعلامية ودورات تدريبية مشتركة.


  كما تضمن البروتوكول العمل على إنتاج محتوى رقمي مشترك، وتطوير قدرات المنصات التكنولوجية بما في ذلك المنصات المتنقلة والذكية، خدمات OTT، والتعاون في مجال البث التليفزيوني والإذاعي ووسائل الإعلام المطبوعة، والصناعات العلمية والتقنية المتعلقة بالمعلومات، وكذلك التعاون المشترك لتدريب الكوادر الإعلامية وتشجيع التعاون بين المؤسسات التعليمية والمنظمات العاملة في هذا المجال.

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رئيس الأعلى للإعلام يشارك في مجموعة البريكس الكاتب الصحفي كرم جبر أخبار المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام

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