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رياضة

الدوري الإيطالي، لاتسيو يتقدم 2-1 على هيلاس فيرون بالشوط الأول

لاتسيو الإيطالي،
لاتسيو الإيطالي، فيتو

الدوري الإيطالي، انتهى الشوط الأول مباراة لاتسيو أمام ضيفه هيلاس فيرونا، بتقدم الأول بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب الأولمبيكو، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

تقدم لاتسيو بالهدف الأول في الدقيقة 5 عن طريق بولاي ديا، ثم أدرك فيرون التعادل في الدقيقة 7 عن طريق كاسبر تينجشتيت، ثم عاود لاتسيو التقدم مجددا بالهدف الثاني عن طريق فالنتين كاستيلانوس في الدقيقة 20.

تشكيل لاتسيو أمام هيلاس فيرونا

بدأ فريق لاتسيو مباراته أمام هيلاس فيرونا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيفان بروفيدل.

الدفاع: أليسيو رومانيولي - ماتيا زاكاني - مانويل لازاري - ماريو جيلا.

الوسط: نونو تافريس - جوستاف إيساكسين - نيكولو روفيلا - ماتيو جيندوزي.

الهجوم: بولاي ديا - فالنتين كاستيناوس.

تشكيل هيلاس فيرونا أمام لاتسيو

حراسة المرمى: لورينز مونتيبو.

الدفاع: فلافيوس دانيليوك - دييجو كوبولا - بافيل دافيدوفيتش.

الوسط: جاكسون تشاتشوا - رضا بيلاهيان - عبدو هاروى - داركو لازوفيتش  - توماش سوسلوف.

الهجوم: جريجوريس كاستانوس - كاسبر تينجيشتيت.

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