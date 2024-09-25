الأربعاء 25 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

سلامة الغذاء يشارك في قمة الهيئات التنظيمية العالمية للأغذية 2024

طارق الهوبي رئيس
طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء
ads

شاركت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في فعاليات قمة الهيئات التنظيمية العالمية للأغذية 2024 والتي أقيمت في دولة الهند (GFRS 2024) في الفترة من 20 - 21 سبتمبر الجاري، حيث تٌعد هذه القمة النسخة الثانية من قمة GFRS بعد افتتاحها الأول في عام 2023، والتي تم تنظيمها كحدث مشترك لقمة مجموعة العشرين، كما أقيم إلى جانب هذا الحدث انطلاق فعاليات World Food India 2024.


وقد وفرت هذه القمة منصة متميزة للهيئات التنظيمية للأغذية من مختلف الدول لتبادل المعلومات حول متطلبات تنظيم وسلامة المنتجات الغذائية، مع التركيز على تعزيز التعاون بين الدول في مجال معايير سلامة الأغذية.


وتواجدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في هذا الحدث من خلال مشاركة الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة في جلسة التغليف المستدام للأغذية والتي كانت بعنوان (السياسة والابتكار والامتثال)، والتي تضمنت أهمية استخدام مواد متجددة قابلة لإعادة التدوير وللتحلل البيولوجي، وقابلة أيضًا للتحويل إلى سماد.


كما تضمنت الجلسة النقاشية أهمية وضع التشريعات المتعلقة بالتغليف الملائم مع التركيز بشكل كبير على التغليف البلاستيكي من خلال وضع لوائح صارمة تفرض تقليل المواد غير القابلة للتحلل البيولوجي وتعزيز استخدام البدائل المتجددة والقابلة لإعادة التدوير وللتحلل.
وتضمنت أيضًا تثقيف المستهلكين حول فوائد التغليف المستدام وتشجيعهم على اتخاذ خيارات صديقة للبيئة.

الهيئة القومية لسلامة الغذاء الهيئات التنظيمية العالمية للأغذية الهند الدكتور طارق الهوبي

الأكثر قراءة

أول تعليق من نجيب ساويرس على عودة يوسف بطرس غالي ومشاركته في إدارة الاقتصاد

الزراعة تفجر مفاجأة عن سبب ارتفاع أسعار الطماطم 400% (فيديو)

حسام حسن يستقر على بديل أحمد حجازي في قائمة المنتخب بمعسكر أكتوبر

لحظة فتح مفيض سد النهضة، خبير يكشف موعد انتهاء التدفق ويحذر السودان (فيديو)

أرز عرابي.. ثورة جديدة في زراعة الأرز بمصر.. ويمكن أن يصل سعر الكيلو إلى جنيهات.. فما القصة!! (فيديو جراف)

شاب يقتل حدادا بعد ضبطه بصحبة شقيقته داخل المنزل بأوسيم

تجنبا للحرب الشاملة، تفاصيل صفقة أمريكية فرنسية تشمل جبهتى لبنان وغزة

تفسير رؤية دخول السجن في المنام وعلاقته بالفقر والهم والحزن

منوعات

المزيد

للمرة الثانية ناسا تؤجل إطلاق مركبة Crew Dragon مع رائد فضاء روسي

فقدان متسلق إنجليزي في جبال الألب منذ أسابيع وجهود مكثفة للبحث عنه

على رقعة الشطرنج، صراع جديد بين روسيا وأوكرانيا في الألعاب الرياضية

حماية الأرض من خطر الكويكبات، استخدام جديد للأشعة السينية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

سعر الأرز اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 25-9-2024 في الأسواق

البلطي يرتفع 4 جنيهات في سوق العبور وهذه أسعار الأسماك اليوم

المزيد

انفوجراف

أرز عرابي.. ثورة جديدة في زراعة الأرز بمصر.. ويمكن أن يصل سعر الكيلو إلى جنيهات.. فما القصة!! (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية دخول السجن في المنام وعلاقته بالفقر والهم والحزن

خالد الجندي عن عمليات التجميل: بعضها فعل شيطاني واعتداء على بنيان الرب (فيديو)

شباب حول الرسول، أبو سفيان بن الحارث "سيد فتيان أَهل الجنة"

المزيد
الجريدة الرسمية