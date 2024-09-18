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رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة يبحث مشاكل ومطالب سكان مشروع دار مصر بالمدينة

الدكتور مهندس محمد
الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز دمياط الجديدة

عقد الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، لقاء موسعًا مع مجموعة من سكان مشروع دار مصر بمرحلتيه الأولى والثانية بنطاق الحى السادس بمدينة دمياط الجديدة، لبحث مطالبهم، وذلك بحضور المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز، اللواء ياسر شحاتة مدير عام إدارة الأمن بالجهاز، معاوني رئيس الجهاز ومديري الإدارات المعنية بالجهاز، والمهندس سعيد شولح مدير شركة التعمير لخدمات الصيانة بالمشروع بمدينة دمياط الجديدة. 

بحث مشاكل ومطالب سكان مشروع دار مصر بالمدينة 

في بداية الاجتماع، رحب رئيس الجهاز، بالحضور، موضحا أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز المدينة على تأصيل مبدأ المشاركة المجتمعية والمواطنة، وعرض السكان لمطالبهم ومقترحاتهم للتطوير.
أضاف رئيس الجهاز، أنه تم فتح باب المناقشة للحضور من سكان مشروع دار مصر بالمدينة، لعرض شكاواهم ومعرفة مطالبهم، وعرض مقترحاتهم للتطوير. 

وتابع أنه من أهم النقاط التي تم مناقشاتها في الاجتماع، مشكلة الاهتمام بأعمال الزراعة واللاند سكيب، والموافقة على عمل مطبات صناعية بالأماكن التي يتم تحديدها للحد من الحوادث المرورية، وإنارة البرجولات والأعمدة، وتعديل مستوى بعض البلاعات، وإعادة الشيء لأصله في بعض طرق مشروع دار مصر، وتفعيل لائحة المخالفات وتنفيذ الإزالة للمخالفين حفاظا على الشكل الحضاري والجمالي للمشروع، وتفعيل خط سرفيس للمشروع بمرحلتيه الأولى والثانية، ومشكلة مكافحة الحشرات الطائرة والقوارض، وضرورة تركيب بوابات خروج إلكترونية.

سكان مشروع دار مصر بمرحلتيه الأولى والثانية يعرضون مشاكلهم

قام رئيس الجهاز بالتعقيب، والرد على كافة استفساراتهم، والتوضيح باستفاضة فيما يتعلق بشكواهم، وأحالها للإدارات المختصة، موصيا بسرعة الاستجابة لشكاوي السكان والحل الفوري لها، وسرعة التغلب عليها، وإنهائها بالكفاءة والجودة المطلوبة والمتابعة مع السكان. 

وشدد على استمرار الجهود المبذولة والمتابعة المستمرة لكافة أعمال الصيانة، وكذا الاهتمام بمنظومة النظافة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمشروع، وحل  المشكلات والتحديات التي قد تواجه أو تطرأ على الخدمة، والتأكد من تقديم خدمة جيدة لتحقيق أقصى استفادة لقاطني مشروع دار مصر بمرحلتيه، لإظهاره بالشكل اللائق في ضوء مسئوليات الجهاز والقوانين المنظمة للعمل.

وفى ختام الاجتماع، أثنى الحضور من سكان مشروع دار مصر بمدينة دمياط الجديدة على مجهودات العاملين بالجهاز، وكذا أعمال تطوير وتنمية المدينة، لإظهارها بالشكل الحضاري والجمالي اللائق بها كعروس للمدن الجديدة.

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