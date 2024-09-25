رئيس جامعة حلوان يناقش آليات التعاون لوضع هوية بصرية لمنطقة جنوب القاهرة

استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور أحمد القزاز، رئيس حي حلوان، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة ورئاسة الحي بهدف تحقيق التنمية والتطوير في المنطقة.

رئيس جامعة حلوان يستقبل رئيس حي حلوان

وقد حضر اللقاء عدد من قيادات الجامعة والحي لمناقشة العديد من القضايا التي تخدم المجتمع.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور قنديل بالضيوف، معربًا عن تقديره لهذا التعاون المهم، كما قدم نبذة عن تاريخ جامعة حلوان، وأكد التعاون مع الحى لاعادة منطقة حلوان إلى مكانتها الأصلية كوجهة عالمية، خاصة وأنها تحتوي على تراث غني، مشيرًا إلى سعي الجامعة للتعاون مع الحي للحد من التلوث في جنوب القاهرة.

وأشار قنديل إلى أن جامعة حلوان تعد بيت خبرة في مختلف القطاعات، وأن هذا اللقاء يعزز دور الجامعة في دعم المجتمع المحلي.

وقد أكد الدكتور أحمد القزاز، رئيس حي حلوان، استعداده الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم والتعاون مع جامعة حلوان لتحقيق الأهداف المشتركة.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة آليات التعاون بين الجامعة والحي لوضع هوية بصرية لمنطقة حلوان، وكذلك تحسين مسارات الوصول للجامعة لتسهيل وصول الطلاب، بما في ذلك إنشاء ساحات انتظار للطلاب خارج الحرم الجامعي.

كما ناقش الطرفان إمكانية وضع إشارات تحمل اسم جامعة حلوان على كوبري ومحطة الجامعة، بالإضافة إلى تنظيم سلسلة من الندوات التي تهدف إلى رفع الوعي لدى أهالي المنطقة.

حضر اللقاء من جانب جامعة حلوان كل من الدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، هشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، والمهندس محمد أبو العلا، مدير عام الإدارة الهندسية بالجامعة.

ومن جانب رئاسة الحي، المهندس عمر فيصل، مدير إدارة الطرق، والمهندس مصطفى مهران، مدير الإنارة بحي حلوان، وأحمد محمود، مدير مكتب رئيس الحي، عبير سيد مدير العلاقات العامة والإعلام.