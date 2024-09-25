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خارج الحدود

روسيا تحرر بلدتين في دونيتسك وتدمر منشآت أوكرانية حيوية

روسيا واوكرانيا،
روسيا واوكرانيا، فيتو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قواتها تمكنت من تحرير بلدتين جديدتين في دونيتسك، نتيجة للإجراءات الحاسمة التي اتخذتها وحدات من مجموعة قوات الجنوب.

 روسيا تنجح في تحرير بلدتين في دونيتسك

وذكرت الوكالة في بيان لها، أنه "تم تحرير بلدتي أوسترويه وجريجوروفكا في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، فيما خسرت القوات الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات الجنوب ما مجموعه نحو 835 جنديا خلال آخر 24 ساعة".

وحول العمليات الأخيرة، ذكرت الوزارة أنها استهدفت وحدات من مجموعة قوات الشمال، تشكيلات معادية في مقاطعتي سومي وخاركوف، كما صدت 3 هجمات مضادة، فيما بلغت الخسائر الأوكرانية نحو 120 جنديًا".

وبحسب البيان، سيطرت وحدات من مجموعة قوات  الغرب  على خطوط ومواقع أكثر ملاءمة في خاركوف، وصدت 3 هجمات مضادة، وفقد العدو حوالي 390 جنديًا.

وواصلت وحدات من مجموعة قوات  الوسط  تقدمها إلى عمق الدفاعات الأوكرانية في دونيتسك، وصدت 10 هجمات مضادة، مكبدة العدو خسائر تصل إلى 580 عسكريًا.

بالتوازي مع ذلك، حسنت وحدات من مجموعة قوات  الشرق  في دونيتسك وضعها على طول خط المواجهة، وصدت 3 هجمات مضادة، بينما خسر الجيش الأوكراني نحو 135 جنديًا".

وقالت الوزارة إن "وحدات من مجموعة قوات  دنيبر  ضربت قوة ومعدات عسكرية معادية في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون وفي مدينة خيرسون، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية حوالي 30 عسكريًا".

وكشفت الوزارة عن "إصابة مركز اتصالات لاسلكية تابع للقوات الأوكرانية وورشات لإنتاج وتخزين الطائرات بدون طيار، إضافة إلى تجمعات للقوات والمعدات العسكرية المعادية في 153 منطقة".

وذكرت أنه تم إسقاط 4 قنابل موجهة Hammer فرنسية الصنع، و14 قذيفة من راجمات الصواريخ HIMARS أمريكية الصنع، وVampire تشيكية الصنع، بالإضافة إلى 31 طائرة مسيرة".

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