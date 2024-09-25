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على رقعة الشطرنج، صراع جديد بين روسيا وأوكرانيا في الألعاب الرياضية

لعبة الشطرنج، فيتو
لعبة الشطرنج، فيتو

في خضم زيادة وتيرة الصراع بين روسيا وأوكرانيا، طلبت اللجنة الأولمبية الوطنية الأوكرانية من اللجنة الأولمبية الدولية عدم السماح للأطفال الروس بالمشاركة في البطولات التي تقام تحت رعاية الاتحاد الدولي للشطرنج.

أوكرانيا تطالب بمنع الأطفال الروس من المشاركة في لعبة الشطرنج  

وقالت اللجنة الأولمبية  الأوكرانية، إن  الظروف الحالية لا توفر أي سبب لمراجعة القيود المرتبطة باتحادي الشطرنج في روسيا وبيلاروس، حتى بالنسبة للأطفال دون سن 12 عاما.

وتصر أوكرانيا على أن "المنتخبين الوطنيين لروسيا وبيلاروس ليس لهما الحق في المشاركة في المسابقات الدولية تحت رعاية الاتحاد الدولي للشطرنج وتمثيل بلديهما".

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الشطرنج 

أوكرانيا لعبة الشطرنج الأطفال الروس روسيا

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