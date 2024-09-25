النيل للطيران تسير رحلة خاصة لنقل بعثة فريق الأهلي إلى الرياض

سيرت النيل للطيران عصر اليوم الأربعاء، رحلة خاصة رقم NP251 علي متن طائرتها من طراز إيرباص A320 لنقل بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي إلي الرياض لخوض مباراة كأس السوبر الأفريقي المقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق ٢٧ سبتمبر الجاري على ملعب المملكة أرينا بالرياض بالمملكة العربية السعودية.

رحلة خاصة لنقل بعثة فريق النادي الأهلي إلي الرياض

ويخوض فريق النادي الأهلي المباراة كونه بطل دوري أبطال أفريقيا الأهلي توج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

‎وكان الزمالك حصل على كاس الكونفدرالية بعد تفوقه على نهضة بركان المغربي، حيث إن مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.

وتم إنهاء إجراءات سفر بعثة نادي الأهلي من الصالة الخاصة رقم ٤ بمطار القاهرة الدولي وقام مسئولو النيل للطيران بتقديم كافة التسهيلات اللازمة حرصًا علي راحة أفراد البعثة.

جدير بالذكر أن النيل للطيران تنفرد بالسفر مباشرة من القاهرة إلي ١٤ مدينة بالمملكة العربية السعودية ولديها خطة لنمو شبكتها الدولية.