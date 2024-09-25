حملة مكبرة بشوارع طهطا لضبط الأسواق ورفع الإشغالات والمخالفات

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا برئاسة المحاسب عامر عوض رئيس المركز حملة مكبرة لرفع الإشغالات وانضباط الأسواق والشوارع والميادين المختلفة بمدينة طهطا.

ضمت الحملة أحمد محمود حسن نائب رئيس المدينة ومصطفى حزين مدير التفتيش المالى والإدارى وأعضاء التفتيش المالى والإدارى والمتابعة ومسئولى الإشغالات والعلاقات العامة بطهطا ومعدات الوحدة المحلية، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق والجهات المعنية.

تحرير عدد من المحاضر وإزالة عدد من فروشات الفاكهة

أسفرت الحملة تحرير 4 محاضر إشغال جزء من الطريق العام وإزالة 7 فروشات فاكهة وتندات ورفع 26 مضبوطات بإجمالى 37 مضبوطات متنوعة ومحاضر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

تأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج والدكتور محمد عبد الهادى نائب المحافظ بضرورة المتابعة المستمرة للاسواق ورفع الاشغالات والمخالفات.



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