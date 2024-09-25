قبل انطلاقه في دورته الـ 28، حكاية مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة

مهرجان الخيول العربية، تشهد أرض الفروسية بمدينة بلبيس في محافظة الشرقية، مساء اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات اليوم الأول لمهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته الـ 28.

كورال جامعة الزقازيق يشارك في المهرجان

ويشارك فريق كورال جامعة الزقازيق في مهرجان الشرقية للخيول العربية ببلبيس في دورته الحالية، الذي تنظمه محافظة الشرقية.

مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة، فيتو

على هامش المهرجان يقام معرض لإحياء التراث والمتمثل فى الصناعات والحرف اليدوية التي تشتهر بها المحافظة مثل (صناعة الحصير اليدوي - الجريد - ورق البردي - السجاد - الكليم اليدوي) وتوجه دعوة لأصحاب الحرف التراثية لعرض منتجاتهم بموقع المهرجان.

مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة، فيتو

وتفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، في وقت سابق أرض الفروسية بمدينة بلبيس بطريق «القاهرة- بلبيس» الصحراوي، والمخصصة لاستضافة مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ 28، والتي من المُقرر أن تنطلق فعالياته على مدار أيام 25 و26 و27 سبتمبر الجاري، بمشاركة أعضاء نوادي الفروسية، وأصحاب مزارع الخيول، ومحبي الخيول العربية الأصيلة.

كورال جامعة الزقازيق، فيتو

الخيول المشاركة في مضمار السباق وفعاليات المهرجان

واطمئن المحافظ على الإنتهاء من كافة الترتيبات المتعلقة بحفل الإفتتاح، والتي تشمل إقامة المنصة الرئيسية، وخيمة الإستقبال، والخيام الخاصة بالمربين والجمهور، والصحفيين والإعلاميين، والرعاة،والحكام، وأماكن الإحماء قبل المباريات، وكذلك العيادة البيطرية، والمعرض، والمكتبة المتنقلة.

فضلًا عن أعمال تجهيز منطقة العرض على مساحة 40 * 50 مترًا، وفردها بالرمال لتهيئتها أمام الخيول المشاركة في مضمار السباق وفعاليات المهرجان ليخرج بصورة مشرفة، مؤكدًا ضرورة حسن التنظيم واستقبال الضيوف من أصحاب المزارع، ومحبي الخيول العربية الأصيلة.

مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة، فيتو

حكاية أقدم مهرجان في الوطن العربي

ويعد مهرجان الشرقية للخيول العربية، من أقدم المهرجانات للخيول في الوطن العربي، حيث تم انطلاقه عام 1921، ويتمتع بشهرة واسعة دولية لكل محبي الخيول.

مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة، فيتو

ويحضر المهرجان طوال فترة إقامته التي تستمر 3 أيام، المئات من محبي وهواة الخيل العربية ورياضات الفروسية واصحاب مزارع الخيول العربية وكذلك أعضاء نوادي الفروسية، والفرسان والمشاركين في البطولات المختلفة، بالإضافة الي الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية والشعبية من مختلف المحافظات، كما يحضر المهرجان العشرات من العرب والأجانب المقيمين في مصر.

جوائز مميزة للفائزين وشهادات تقدير للمشاركين فى المهرجان

ويقام المهرجان بأرض الفروسية بمدينة بلبيس على مساحة 15 فدانًا، بمشاركة أعضاء نوادي الفروسية وأصحاب مزارع الخيول ومحبي الخيول العربية الأصيلة وستمنح جوائز مميزة للفائزين وشهادات تقدير للمشاركين في المهرجان.

مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة، فيتو

يذكر أن اليوم الأول لمهرجان الشرقية للخيول العربية، سوف يشهد تنظيم مسابقات جمال الخيول العربية طبقًا لقواعد منظمة ECAHO لأعمار الخيل المشاركة، واليوم الثاني استكمال مسابقات جمال الخيول العربية، وتوزيع جوائز «شخصية العام، أحسن حصان، أحسن فرس»، واليوم الثالث بدء فعاليات مسابقات تراث وأدب الخيل مسجل وغير مسجل، لتحديد الأبطال المسجلين وغير المسجلين، واختيار بطل الجمهورية.