بدء التدريب التربوي لـ 30 ألف معلم بالدفعة الثالثة في الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن بدء التدريب التربوي للمعلمين المتقدمين لمسابقة الـ 30 ألف معلم، الدفعة الثالثة.

وسيتم عقد التدريب المكثف خلال الفترة من الأحد الموافق 29 سبتمبر وحتى الأربعاء 2 أكتوبر 2024، بواقع خمس ساعات تدريبية يوميًا، ليصل إجمالي ساعات التدريب إلى 20 ساعة.

أهم النقاط التي يجب على المتدربين معرفتها

مكان التدريب: سيتم تحديد مكان التدريب لكل معلم بناءً على الإدارة التعليمية التابع لها المربع السكني المدون في بطاقة الرقم القومي.

أماكن تدريب المعلمين



الالتزام بالمواعيد: على جميع المعلمين الالتزام بالمواعيد والأماكن المحددة لكل إدارة تعليمية، والتي سيتم الإعلان عنها لاحقًا.



أسماء المتدربين بمسابقة 30 ألف معلم بالجيزة

تم توفير رابط لأسماء جميع المتدربين الذين تم قبولهم في الدفعة الثالثة، ويمكن للمعلمين الاطلاع عليه للتأكد من أسمائهم ومكان التدريب المخصص لهم، وتنشر فيتو فيما يأتي أسماء المعلمين:

هدف الدورات التدريبية للمعلمين بمسابقة 30 ألف معلم

تهدف هذه الدورات التدريبية إلى: