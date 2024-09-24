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محافظ الجيزة: بدء الأعمال الإنشائية لمجمع مدارس الأقصى للتعليم الأساسي بالطالبية

أعمال الانشاءات
أعمال الانشاءات
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تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بدء أعمال إنشاء مجمع مدارس الأقصى للتعليم الأساسي علي مساحة ٧٥٠٠م٢ بشارع المحولات بحي الطالبية بعد تسليم الأرض اليوم لهيئة الأبنية التعليمية وإزالة الإشغالات والتعديات من عليها لقيام الشركة المنفذة بالأعمال الإنشائية في إطار خطة المحافظة لتفتيت الكثافات الطلابية بالمدارس.

محافظ الجيزة يتفقد سير العملية التعليمية والأنشطة الطلابية بمدرسة السعيدية

وأجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جولة تفقدية شاملة لمدرسة السعيدية الثانوية بنين، حيث اطلع على سير العملية التعليمية والأنشطة الطلابية المختلفة.

وخلال الجولة، تجول المحافظ في مختلف مرافق المدرسة، بدءًا من الفصول الدراسية وحتى المختبرات والمعامل، متفقدًا الكفاءة التعليمية والبيئة المدرسية.


كما التقى المحافظ بالطلاب والمعلمين، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول تطوير العملية التعليمية.


وأشاد المحافظ بمستوى التعليم في المدرسة، مؤكدًا  أهمية دور المعلمين في بناء أجيال المستقبل، كما حث الطلاب على بذل المزيد من الجهد والاجتهاد لتحقيق التفوق والنجاح.


وقال محافظ الجيزة خلال جولته التفقدية: "يسعدني أن أكون بينكم اليوم في هذه المدرسة العريقة، والتي تتمتع بتاريخ حافل بالإنجازات، إنني فخور بما شاهدته من مستوى رفيع في التعليم والأنشطة الطلابية، وأؤكد لكم أننا سنعمل جاهدين لتوفير كل ما يلزم لتطوير العملية التعليمية في جميع مدارس المحافظة".

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