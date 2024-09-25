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خارج الحدود

بعد رفض الرئيس السابق لفكرة المناظرة، ترامب وهاريس يلتقيان في برنامج تلفزيوني

ترامب وهاريس، فيتو
ترامب وهاريس، فيتو

توصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية لخوض الانتخابات الرئاسية كامالا هاريس، لاتفاق على الالتقاء مجددًا عبر لقاءين منفصلين أكتوبر المقبل، على أن يتم دمج اللقاءين وبثهما في برنامج تليفزيوني معًا، في أمر أشبه بالمناظرة.

وكان ترامب وهاريس قد عقدا مناظرة رئاسية أوائل الشهر الحالي، وبينما تسعى المرشحة الديمقراطية لإجراء مواجهة أخرى، إلا أن الرئيس السابق كشف عن اكتفائه بإجراء مناظرتين إحداهما مع بايدن.

الناخبون من أصل إسباني

وأعلن دانييل كورونيل، رئيس قناة يونيفيجن، أن المرشحين وافقا على اللقاء مجددًا عبر القناة الخاصة به، حيث سيتولى الصحفي إنريكي أسيفيدو أسئلة الجمهور من الناخبين ذوي أصل إسباني، حسب صحيفة ذا هيل الأمريكية.

وأشار رئيس القناة، التي تخاطب الأمريكيين من أصل إسباني ويطلق عليهم الهسبانيين، إلى أن هناك أكثر من 36 مليون شخص من أصل إسباني مؤهلون للتصويت في الولايات المتحدة، مما يجعلهم أكبر أقلية في البلاد.

السباق إلى البيت الأبيض

هذا العدد الضخم، يمكنه، وفقًا له، التأثير على نتيجة السباق إلى البيت الأبيض ومستقبل الأمة الأمريكية، المفترض انطلاقه في نوفمبر المقبل، حيث من المنتظر أن يتم عقد لقاءين في قاعتين منفصلتين في أوقات مختلفة.

ومن المقرر أن يتعلي ترامب المنصة أولا في الثامن من أكتوبر في قاعة بميامي، على أن يليه لقاء هاريس في لاس فيجاس في العاشر من أكتوبر، وسيتم بث الحلقتين مع الترجمة الإسبانية في الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت الشرقي الأمريكي.
وتمتاز المدينتان المختارتان بكثافة سكانية لأمريكيين من أصل إسباني، حيث يبلغ عدد سكان ميامي من أصل لاتيني، وفقًا لمركز بيو للأبحاث، 70%، بينما يبلغ عدد سكان لاس فيجاس من أصل إسباني 34%.

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