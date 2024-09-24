محافظ شمال سيناء يتفقد الدراسة بفصول مدرسة نخل الابتدائية (صور)

تفقد اللواء دكتور خالد مجاور محمد، محافظ شمال سيناء، العام الدراسي الجديد في عدد من مدارس إدارة نخل التعليمية بوسط سيناء.

محافظ شمال سيناء يحضر الحصة الأولي في مدرسة نخل الابتدائيه



وخلال جولته التفقدية قام المحافظ بحضور الحصة الأولي في مدرسة نخل الابتدائيه، بجانب تفقد الفصول الدراسية وقاعات الأنشطة والفناء.



وأكد المحافظ علي أن الجولة التفقدية علي مدارس إدارة نخل التعليمية تأتي في إطار الجولات التي يقوم بها في مختلف مدن المحافظة لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية خلال العام الدراسي الجديد.



وأعلن المحافظ عن انتظام الدراسة في جميع مدارس المحافظة وعددها 624 مدرسة مقيدًا بها 123 ألف و319 طالبا وطالبة، ويعمل بها نحو 9000 معلمًا ومعلمة في مختلف التخصصات والمواد الدراسية على مستوي المحافظة.



ولفت المحافظ إلي تجهيز المدارس بجميع المستلزمات اللازمة للعملية التعليمية من " اثاث - كتب مدرسية - هيئة التدريس اللازمة"، بجانب اجراء الصيانة البسيطة بالمدارس.