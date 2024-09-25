محافظ أسوان يتابع سير العمل بمحطة مياه أبو الريش قبلى (صور)

فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان العاملين بمحطة مياه أبو الريش قبلى (الشيخ على) بالمرور الميدانى لمتابعة منظومة التشغيل.

تحديث المنظومة

كما أطمأن اللواء اسماعيل كمال على ما شهدته المحطة من تحديث للمنظومة من أجل تحقيق أعلى درجات الأمن والأمان والسلامة لمياه الشرب، ومطابقتها للمواصفات القياسية لتكون ذات جودة نقاء عالية، وللحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأثناء تفقده لمكونات المحطة بمرافقة الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وحرص الدكتور إسماعيل كمال على إجراء تجربة عملية لإختبار عينات المياه من داخل المحطة، وتم التأكد من جودة المياه بها، كما إستمع لشرح تفصيلى عن منظومة التشغيل للمحطة، والتى تقع على مساحة 800 متر مسطح، وبقدرة 270 متر مكعب / ساعة لتغذية قرى أبو الريش قبلى بدءًا من نجع الشيمة وحتى مزلقان العقبة، وبهريف لخدمة أكثر من 20 ألف نسمة.

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