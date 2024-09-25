الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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محافظات

انطلاق فعاليات الملتقى الثامن عشر لشباب المحافظات الحدودية بأسوان (صور)

فاعليات ملتقى شباب
فاعليات ملتقى شباب المحافظات الحدودية بأسوان

انطلقت فعاليات الملتقى الثامن عشر لشباب المحافظات الحدودية بمسرح فوزى فوزى الصيفى بأسوان، والذى يأتى أيضًا ضمن مشروع "أهل مصر"، وتستمر الفعاليات حتى 30 سبتمبر الحالى تحت شعار "يهمنا الإنسان".

المبادرة الرئاسية بداية جديدة 

ومن جانبه أوضح الدكتور إسماعيل كمال  محافظ أسوان أن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" تهدف إلى مجتمع أكثر وعيًا وتقدمًا، ولتحسين قدرة الأفراد، وتطوير مهاراتهم، وزيادة فرصهم فى تحقيق النجاح الشخصى والمهنى، ودعم الآخرين، وتعزيز روح فريق العمل من أجل مشاركة مجتمعية فعالة.

 

 أشار إلى أنه يتم تكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ حزمة كبيرة من البرامج والأنشطة والفعاليات المتنوعة التى تستهدف كل الفئات العمرية بداية من مرحلة الطفولة وحتى كبار السن.

فيما أوضح يوسف محمود مدير فرع ثقافة أسوان بأن الملتقى يستضيف 130 شابًا وفتاة من المحافظات الحدودية شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر "الشلاتين وأبو رماد وحلايب"، والوادى الجديد، ومطروح، وأسوان المحافظة المضيفة، بالإضافة إلى شباب حى الأسمرات بالقاهرة، ويضم عدة لقاءات تثقيفية، ودورى ثقافى، وآخر رياضى.

وسيتم تنظيم مجموعة من الجولات الحرة، والزيارات الميدانية لأشهر الأماكن السياحية بأسوان منها "معبد فيلة، وحديقة النباتات، وقرية غرب سهيل، والسد العالى، ويقيم الملتقى عدة ورش فنية وحرفية لإكساب المتدربين عدد من المهارات منها  الخيامية، والأركيت، والريزن والشموع، والحلى، والديكوباج، والطرق على النحاس، والنحت على الصدف، والأداء المسرحى، وكتابة القصة، والتصوير الفوتوغرافى " وذلك بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمدربين المتخصصين.

وتنظم الفعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، وتقيمه الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسرى والمشرف التنفيذى لمشروع أهل مصر للشباب ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى.

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