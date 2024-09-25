مصر ضد ما يحدث، رئيس الوزراء يعلق على أزمة اتساع دائرة الصراع في لبنان

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن اتساع دائرة الصراع وتطوره في لبنان، يجعلنا نعيش فترة شديدة الصعوبة واستثنائية لم تشهدها المنطقة منذ عشرات السنين.

وتابع رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة أن مصر ضد ما يحدث فى لبنان واستهداف المدنيين.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تتابع عن كثب تطورات تلك الأوضاع، وترفض أي محاولات لتصعيد التوتر والصراع، وذلك بما يضمن عدم اتساع نطاقها الإقليمي، كما أنها تؤكد ضرورة تحلى مختلف الأطراف بالمسئولية، وذلك بما يضمن أمن واستقرار مختلف البلدان، واستعادة السلم والأمن الإقليميين.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى تطورات الأوضاع والأحداث الجارية على المستويين الإقليمي والعالمي، لافتا إلى أن ما نشهده من أحداث متعاقبة تُنذر باتساع أمد النزاع على المستوى الإقليمي، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتابع عن كثب تطورات تلك الأوضاع، وترفض أي محاولات لتصعيد التوتر والصراع، وذلك بما يضمن عدم اتساع نطاقها الإقليمي، كما أنها تؤكد ضرورة تحلي مختلف الأطراف بالمسئولية، وذلك بما يضمن أمن واستقرار مختلف البلدان، واستعادة السلم والأمن الإقليميين.

