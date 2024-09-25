الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

إسعاد يونس: "المهتم بمكاسب التيك توك هيلاقي نفسه وحيد"

اسعاد يونس، فيتو
اسعاد يونس، فيتو

تحدثت الفنانة إسعاد يونس عن رأيها في مصطلح التربية الحديثة، الذي تناقشه خلال أحداث مسلسل تيتا زوزو، مشيرةً إلى أن هناك بعض القيم الواجب إجبار الأجيال الجديدة على اكتسابها، منها الصدق والسعي لتعلم التكنولوجيا.

إسعاد يونس

وقالت إسعاد خلال تصريحات تليفزيونية: موضوع التربية الحديثة قد نكون لمسنا معاه في المسلسل؛ لأن قرارت زوزو ثورية شوية، وإن شاء الله تكون الأفكار كلها قريبة من التربية الحديثة اللي المعظم بيتفق عليها، وأنا مفتقدة في تربية الجيل الجديد الطريقة، سواء طريقة تعليم معينة أو سلوك منزلي أو تراث عائلي أو تراث وطني.

وأشارت إسعاد إلى أنه من الواجب إجبار الأحفاد والأبناء على بعض الصفات واكتسابها في تربيتهم منها الصدق، مضيفةً: ممكن أجبر أحفادي عليه الصدق؛ لأنه مهم أوي عشان الواحد يعرف ماشي في أنهي طريق، ويجروا ورا العلم أكتر؛ لأن العالم اللي جاي فيه تكنولوجيا حاجات بتيجي وتخلص بسرعة ومش بتأسس حاجة في الحياة واعترضت على فيديوهات التيك توك وبتجيبله إيراد وكل ده رغاوي وبتخلص في وقت قليل جدًا واللي اعتمد على ده بعد شوية هيلاقي نفسه وحيد في السكة دي وهيضطر يبدأ من أول وجديد يتعلم بجد.

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