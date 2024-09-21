الحزب الناصري يعقد حلقة نقاشية عن تطورات ومستجدات الحرب على جبهة لبنان
يعقد الحزب العربى الديمقراطى الناصرى حلقة نقاشية غدا الأحد الموافق 22 سبتمبر 2024 تحت عنوان “تطورات ومستجدات الحرب على جبهة لبنان إلى جانب استمرار الحرب على قطاع غزة” بالمقر المركزى للحزب العربى الديمقراطى الناصرى 8 شارع طلعت حرب بوسط القاهرة.
تقديم الدعم العربى للمقاومة اللبنانية
وتتضمن الحلقة النقاشية الوضع الحالى على الساحة اللبنانية والتصعيد الإسرائيلي خاصة بعد تفجير البيجر والذى ادى إلى سقوط العديد من الضحايا بين مصاب وقتيل وماذا سيكون الرد من جانب حزب الله بالإضافة إلى مناقشة كيفية تقديم الدعم العربى للمقاومة اللبنانية فى مواجهة التهديدات الإسرائيلية بتوسيع نطاق الحرب إلى جانب الدعم الشعبى للمقاومة.
تحقيق أهداف الحرب على غزة
يشارك فى الحلقة النقاشية عدد من الخبراء الاستراتيجيين وعدد من السياسيين والمتخصصون فى الصراع العربى الإسرائيلى لكشف الأهداف الإسرائيلية الحقيقية ولماذا تصر حكومة نتنياهو على استمرار الحرب فى غزة وجنوب لبنان رغم فشله فى تحقيق أهداف الحرب على غزة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.