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سياسة

الحزب الناصري يعقد حلقة نقاشية عن تطورات ومستجدات الحرب على جبهة لبنان

الحزب الناصرى، فيتو
الحزب الناصرى، فيتو

يعقد الحزب العربى الديمقراطى الناصرى حلقة نقاشية غدا الأحد الموافق 22 سبتمبر 2024 تحت عنوان “تطورات ومستجدات الحرب على جبهة لبنان إلى جانب استمرار الحرب على قطاع غزة” بالمقر المركزى للحزب العربى الديمقراطى الناصرى 8 شارع طلعت حرب بوسط القاهرة. 

تقديم الدعم العربى للمقاومة اللبنانية

 

وتتضمن الحلقة النقاشية الوضع الحالى على الساحة اللبنانية والتصعيد الإسرائيلي خاصة بعد تفجير البيجر والذى ادى إلى سقوط العديد من الضحايا بين مصاب وقتيل وماذا سيكون الرد من جانب حزب الله بالإضافة إلى مناقشة كيفية تقديم الدعم العربى للمقاومة اللبنانية فى مواجهة التهديدات الإسرائيلية بتوسيع نطاق الحرب إلى جانب الدعم الشعبى للمقاومة. 

تحقيق أهداف الحرب على غزة

 

يشارك فى الحلقة النقاشية عدد من الخبراء الاستراتيجيين وعدد من السياسيين والمتخصصون فى الصراع العربى الإسرائيلى لكشف الأهداف الإسرائيلية الحقيقية ولماذا تصر حكومة نتنياهو على استمرار الحرب فى غزة وجنوب لبنان رغم فشله فى تحقيق أهداف الحرب على غزة.

 

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الحزب الناصرى العدوان الإسرائيلي لبنان غزة ضحايا العدوان

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