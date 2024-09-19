الخميس 19 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس مدينة طهطا بسوهاج: 4 إجراءات لتسريع التصالح على مخالفات البناء

رئيس مدينة طهطا
رئيس مدينة طهطا

 قال عامر عوض رئيس مجلس ومدينة طهطا إنه بناء على تعليمات وزيرة التنمية المحلية وتوجيهات اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتسريع وإنهاء ملف التصالح ورفع العبء عن المواطن.

وأكد رئيس مدينة طهطا بسوهاج أن الإجراءات تضمنت الآتي:

 أولًا.. إنهاء التصالح لا يتوقف على موافقة جهة الولاية سواء الزراعة أو أى جهة أخرى بل تم حذف البند تخفيفًا عن المواطن. 
 

ثانيًا.. أيضًا لم يعد إنهاء التصالح يتوقف على موافقة الحماية المدنية فتوقيع الموظف كعضو لجنة بالوحدة كافيًا مع أخذ إقرار على المتقدم للتصالح بالالتزام بالشروط الإجرائية للسلامة بمعنى كتابة المواطن إقرار بتحقيق الاشتراطات اللازمة. 


ثالثا.. الاستغناء عن بند النطاق سواء داخل الحيز أو خارجه وإذا كان خارج الحيز يعد هنا التصالح عن المخالفة السابقة 
 

رابعا.. إلغاء شهادة البيانات للملفات القديمة والتى سبق التقدم بها ودفع نسبة الـ25% من قبل وعدم توريد الرسوم اللازمة لها والتى كانت تتخطى 500 جنيه عامر عوض على المواطنين التقدم لإنهاء ملف التصالح لمصلحته.

 

وأختتم "عامر عوض" تصريحاته بأنه يجب على المواطنين التقدم للوحدة المحلية لإنهاء إجراءات التصالح والتى تتم من خلال المركز التكنولوجى فهذا، لمصلحته مؤكدًا أن التصالح يعتبر شهادة توثيق للمبنى وأولى أوراق الحصول على الرخصة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إجراءات الاشتراطات التنمية المحلية الحماية المدنية ب التصالح التكنولوجي المحافظ اللواء عبدالفتاح سراج

الأكثر قراءة

حسناء إيطاليا وشقة مشبوهة في بودابست، أسرار جديدة وراء توريد أجهزة البيجر لحزب الله (صور)

بعد بيان النادي الأهلي، اللاعبون الأقرب لتجديد عقودهم

أول تحرك برلماني بعد ارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز

طلب عاجل من دفاع اللاعب أحمد ياسر المحمدي بشأن محاكمته

المحكمة تستجيب لدفاع أحمد ياسر المحمدي

قرار قضائي جديد بشأن المتهمين في حادث قطاري الزقازيق

رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة، تعرف عليها

نداء عاجل من الفنانة بشرى للتحقيق في هذا الأمر وتحذر

ads

منوعات

المزيد

اكتشاف انبعاث بطول 23 مليون سنة ضوئية من ثقب أسود فائق الكتلة

بعد التيجانية، الطريقة الكركرية تثير الجدل في مصر بملابسها وحركاتها الغريبة (فيديو)

عدد قياسي لطلبات المشاركة في مسابقة ملكة جمال روسيا

تصل إلى 3 آلاف جنيه، أسعار الشنط المدرسية في الأسواق (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز المحلي اليوم الخميس 19-9-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الخميس 19- 9- 2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024 في الأسواق

20 ألف جنيه، احجز شقة كاملة التشطيب بالإسكان الاجتماعي

المزيد

انفوجراف

أهمية وجبة الإفطار لطلاب المدارس مع بداية العام الدراسي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الثبات على الهداية، تفسير الشعراوي للآية 8 بسورة آل عمران (فيديو)

هل رجم الشياطين كان موجودا قبل بعثة النبي؟

تفسير حلم الهروب من النار في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية