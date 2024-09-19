رئيس مدينة طهطا بسوهاج: 4 إجراءات لتسريع التصالح على مخالفات البناء

قال عامر عوض رئيس مجلس ومدينة طهطا إنه بناء على تعليمات وزيرة التنمية المحلية وتوجيهات اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتسريع وإنهاء ملف التصالح ورفع العبء عن المواطن.

وأكد رئيس مدينة طهطا بسوهاج أن الإجراءات تضمنت الآتي:

أولًا.. إنهاء التصالح لا يتوقف على موافقة جهة الولاية سواء الزراعة أو أى جهة أخرى بل تم حذف البند تخفيفًا عن المواطن.



ثانيًا.. أيضًا لم يعد إنهاء التصالح يتوقف على موافقة الحماية المدنية فتوقيع الموظف كعضو لجنة بالوحدة كافيًا مع أخذ إقرار على المتقدم للتصالح بالالتزام بالشروط الإجرائية للسلامة بمعنى كتابة المواطن إقرار بتحقيق الاشتراطات اللازمة.



ثالثا.. الاستغناء عن بند النطاق سواء داخل الحيز أو خارجه وإذا كان خارج الحيز يعد هنا التصالح عن المخالفة السابقة



رابعا.. إلغاء شهادة البيانات للملفات القديمة والتى سبق التقدم بها ودفع نسبة الـ25% من قبل وعدم توريد الرسوم اللازمة لها والتى كانت تتخطى 500 جنيه عامر عوض على المواطنين التقدم لإنهاء ملف التصالح لمصلحته.

وأختتم "عامر عوض" تصريحاته بأنه يجب على المواطنين التقدم للوحدة المحلية لإنهاء إجراءات التصالح والتى تتم من خلال المركز التكنولوجى فهذا، لمصلحته مؤكدًا أن التصالح يعتبر شهادة توثيق للمبنى وأولى أوراق الحصول على الرخصة.