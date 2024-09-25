الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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محافظات

محافظ أسوان يتفقد مشروع الصرف الصحى بمنطقة أبو الريش (صور)

محافظ أسوان يلتقى
محافظ أسوان يلتقى بأهالى ابو الريش

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بمحطة المعالجة ضمن مشروع إدخال منظومة الصرف الصحى لخدمة أكثر من 125 ألف نسمة من أهالى قرى أبو الريش قبلى وبحرى وبهريف والأعقاب.

 

تحقيق حلم أهالى أبو الريش 

يأتى ذلك تحقيقًا لحلم أهالى قرى أبو الريش والأعقاب طال إنتظاره منذ عقود وسنوات، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجًا، وهو ما يتم على أرض الواقع بتنفيذ المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، وفى ظل متابعة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى  وذلك بمساحة 6.5 فدان، وبطاقة 25 ألف م3 / يوم، كما يضم المشروع 6 محطات للرفع و254 كم شبكات الانحدار والطرد، بتكلفة تقديرية تصل إلى 975 مليون جنيه.

 

 

جاء ذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، فضلًا عن القيادات التنفيذية المعنية، ووسط مشاركة من أهالى قرى أبو الريش.

 

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن تنفيذ كل هذه الجهود يعكس حرص أجهزة الدولة التى تعمل بروح الفريق الواحد فى ملحمة من التكاتف والتكامل من أجل تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، وتلبية المطالب الجماهيرية من خلال تسخير كافة الإمكانيات لتوفير حياة كريمة لهم.

 أضاف أنه تمت مواجهة العديد من التحديات، ومن بينها الطبيعة الصخرية الصعبة، وتم استعجال تنفيذ هذا المشروع الحيوى المتوقف منذ 2010، والذى تم إدراجه ضمن المرحلة الثانية من المبادرة "حياة كريمة"، وهو الذى سيساهم فى الوقت نفسه بتوفير فرص عمل لشباب هذه القرى للإستعانة بهم فى الأعمال الخاصة بالمشروع.

وقدم نائب وزير الإسكان شكره لمحافظ أسوان على دعمه وإصراره لتلبية طلبات محافظة أسوان فى قطاعات العمل المختلفة وذلك وسط تنسيقات على مدار الساعة، وتم الإستفادة من الدروس السابقة فى المرحلة الأولى من حياة كريمة، ويتم تنفيذ محطة المعالجة كأولوية أولى طبقًا لأعلى المعايير الدولية.

أوضح أن يتم ربط الرافع الرئيسى على المحطة، ثم شبكات الانحدار، وبالتوالى الجزء الذى يتم ربطه يتم تكملته، وسيتم التنسيق مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لتوفير التمويل خلال فترة التنفيذ للانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بقرى أبو الريش وبنبان بدراو فى أسرع وقت.

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