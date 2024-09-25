الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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سياسة

صاحبة واقعة التحرش توجه رسالة لداعميها في أزمتها مع الشيخ التيجانى

الشيخ صلاح الدين
الشيخ صلاح الدين التيجانى،فيتو

نشرت صاحبة واقعة التحرش التي اتهمت فيها الشيخ  صلاح الدين التيجاني، بيان شكر على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي  "فيس بوك" لكل من دعمها في أزمتها خلال هذه الفترة العصيبة. 
 

رسالة صاحبة واقعة التحرش 

 

وقالت في رسالتها: "الحمد لله أنا أحسن بكتير وشكرًا على كل الدعم اللي قدمتوه لي وأنكم وقفتم جمبي".
 

وأضافت: "شكرًا لكل البنات الشجاعات اللي بعتولي واتكلموا وقرروا يواجهوا ويشهدوا بالتحرش اللي تعرضوا ليه، سواء من وقت قريب أو من سنين كتير"، وهذا التصريح يفتح الباب لموجة جديدة من الشجاعة، حيث يتقدم عدد كبير من النساء للإفصاح عن تجاربهن المريرة مع التحرش في خطوة جريئة تهدف إلى فضح تلك الجرائم.
 

ضحية التحرش خديجة خالد 

 

وأشارت إلى أن الفتيات اللواتي يرغبن في الحديث عن تجاربهن يمكنهن التواصل معها، حيث ستقوم بمساعدتهن في الاتصال بمؤسسة قضايا المرأة، وهي الجهة التي تتولى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحمايتهن من التعرض لمثل تلك الحوادث مرة أخرى.
 

واختتمت رسالتها قائلة: "أنا فخورة جدًا بكل البنات اللي بعتولي واللي قدروا يقهروا خوفهم ويتكلموا، أنا كنت مجرد سبب بسيط ربنا جعله بابًا لناس كتير يتكلموا ويقدروا ياخدوا حقهم، وكلنا ثقة في القضاء وإن شاء الله ربنا معانا وينصرنا". 

 

ضحية التحرش خديجة خالد 

 

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