تسجيلات تحرش ومحضر معاشرة، دفاع المجني عليهن يقدم أدلة جديدة في قضية التيجاني

قدم دفاع المجني عليهن في قضية صلاح التيجاني المتهم بالتحرش أدلة وبراهين للنيابة العامة شملت شهادات الشاكيات، وصور من محادثات مختلفة عن التحرش، ومقاطع صوتية توضح محاولات المتهم للتحرش، ومحضر سابق من عام 2004، يوثق واقعة معاشرة سيدة داخل المسجد.

وتبين خلال معاينة الزاوية، أن مقر «التيجاني» وسط حديقة بها جامع صغير، وبشارع مسمى بـ«العباس التيجاني»، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بالمكان، لتفريغها وبيان ما بها من محتويات للاستفادة منها خلال حركة سير التحقيقات.

وطلبت نيابة شمال الجيزة بعرض صور خادشة للحياء قدمتها “خديجة” التي وجهت اتهامات لـ صلاح التيجاني بالتحرش على الجهات الفنية، وذلك لفحص تلك الصور والتأكد من عدم التلاعب بها، لحين استكمال التحقيقات.

أقوال صلاح التيجاني خلال التحقيقات بالنيابة

وقال صلاح التيجاني خلال التحقيقات: "والد الفتاة طلب مني تزويجها من ابني، ولم أخبر نجلي عن حالتها النفسية، وتركته يكتشف ذلك بنفسه، ولكن الفتاة حكت له مشاكلها النفسية في أول مكالمة، وعندما علم نجلي بمرضها النفسي رفض الزواج منها، فمن الممكن أن تكون الفتاة تنتقم مني بسبب رفضي زواجهما".

وأضاف: “والد خديجة كان دائم الخلافات مع زوجته وأنه طلقها ثم لجأ إلي للتدخل للإصلاح بينهما وردها لعصمته وعندما تكررت مرات الطلاق بينهما، قررت عدم التدخل فيما بينهما مرة أخرى، لذلك قرر الانتقام مني”.

وأفاد خلال التحقيق معه بأن الفتاة تعاني من مشاكل نفسية وحياتية، وكل الاتهامات الموجهة إليه لا دليل عليها، وليس لها أساس، قائلا: “كانت بتاخد رأيي في كل حاجة، وأنا كنت بعتبر نفسي والدها وهي بتعتبر نفسها ابنتي.. هي تعبانة نفسيا ويكفي ما قالته والدتها”.

وتأتي هذه التحقيقات في إطار محاولة النيابة لكشف ملابسات القضية التي اشتعلت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت جدلًا واسعًا، حيث اتهمت السيدة خديجة صلاح بإرسال صورة فاضحة لها عبر وسائل التواصل.

ونفى صلاح الدين التيجاني جميع الاتهامات الموجهة إليه، وقال إن خديجة تعاني من مشاكل نفسية وكل الاتهامات الموجه إليه لا يوجد عليها أي دليل مادي.

وأفاد يأن علاقته بأسرة خديجة كانت جيدة لسنوات عديدة، مشيرا إلى أنه كان يستمع منها عن مشاكلها الحياتية.

فيما رفع التيجاني دعوى قضائية ضد خديجة بتهمة السب والقذف والتشهير، لاتخاذ الاجراءات القانونية لحماية سمعته.