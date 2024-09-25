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رياضة

إنبي يختتم معسكر الإسماعيلية بفوزين وديين (صور)

انبي، فيتو
انبي، فيتو

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنــبي معسكر الإعداد بمدينة الإسماعيلية، بحضور أيمن الشريعي، رئيس النادي، عبد ربه إبراهيم، أمين الصندوق، محمد رفاعي، المدير التنفيذي للنادي.

 يأتى معسكر الفريق البترولي ضمن تحضيرات الموسم الجديد.


وخاض الفريق خلال المعسكر المغلق وديتين، حيث انتهت المباراة الأولى أمام فريق الشهداء بفوز إنبي بهدفين دون رد، كما فاز على نظيره بورفؤاد في المباراة الثانية بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.


وأشاد أيمن الشريعي خلال تواجده بالمعسكر بمستوى الفريق المميز، مؤكدًا أن التحضيرات كانت ناجحة وأن الفريق يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحات النادي في الموسم المقبل.

كما أعرب الشريعي عن تقديره للجهود المبذولة من اللاعبين والجهاز الفني خلال فترة الإعداد، والتي أظهرت التزامًا عاليًا وانضباطًا كبيرًا داخل وخارج الملعب.

 

 

 


فيما أكد محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي  أن الفريق خاض فترة إعداد مميزة، وشدد على أهمية العمل المتواصل لتقديم أداء قوي في الموسم القادم، مضيفًا  "استفدنا كثيرًا من المعسكر في تحسين اللياقة البدنية والانسجام بين اللاعبين، والمباريات الودية كانت فرصة جيدة لتطبيق الأساليب التكتيكية الجديدة. نحن واثقون أن الفريق سيظهر بصورة مشرفة في المنافسات القادمة."

يذكر ان مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي قرر تعيين إبراهيم محمد مديرًا إداريًا للفريق الأول. 
 

صفقات انبي

وتعاقد نادي إنبي مع اللاعب أحمد عاطف، المعروف بلقب "شيكو محارب"، قادمًا من نادي غزل المحلة في صفقة انتقال حر، حيث وقع اللاعب عقدًا لمدة خمس مواسم مع النادي.
وتعاقد نادي إنــبى رسميًا مع المدافع محمد سمير في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم قادمة، لينضم سمير لكتيبة مدافعي القلعة البترولية لتعزيز الخط الخلفي للفريق استعدادًا للموسم المقبل.
 

واعلن نادي Asteras Tripolis F.C  اليوناني عن إستعارة  سيف الخشاب لاعب انبي  لمدة عام، كما 
 انتقل عبد العزيز البلعوطي الي نادي البنك الاهلي.

ووافق النادي على إعارة لاعب الفريق الأول محمد حمدي إلى نادي الزمالك لمدة موسم واحد.

وانتقل اللاعب محمد أبو العمايم مواليد 2005 إلى صفوف نادي سيراميكا كليوباترا بشكل نهائي، وذلك بعقد ثلاثى.
 

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