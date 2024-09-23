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وكيل تعليم دمياط يتابع توزيع الكتب المدرسية والأنشطة الرياضية

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط يتابع مدارس كفر سعد

 قام اليوم محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بجولة تفقدية شملت عدة مدارس بإدارة كفر سعد التعليمية في أولى أيام العام الدراسي الجديد.

وجاء ذلك بناء علي تعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بمتابعة سير العملية التعليمية.

وتفقد وكيل الوزارة مدرسة كفر سعد تعليم أساسي وتفتيش كفر سعد الابتدائية وكفر سعد الثانوية الصناعية بنين وكفر سعد الرسمية للغات. 

 

وكيل الوزارة يتابع الفصول الدراسية وصيانة المدارس

وهدفت هذه الجولة إلى التأكد من انتظام سير الدراسة في مختلف المراحل التعليمية، بدءًا من الابتدائية وحتى الثانوية، بما في ذلك مدارس اللغات التجريبية الجديدة. وقد شملت جوانب التفقد العديد من الأمور الهامة، مثل:
الفصول الدراسية: حيث قام وكيل الوزارة بتفقد الفصول الدراسية للتأكد من استلام الطلاب للكتب الدراسية وبدء العملية التعليمية بشكل سلس.

الأنشطة الطلابية: تم التأكد من تفعيل الأنشطة اللاصفية التي تساهم في تنمية مهارات وقدرات الطلاب.

صيانة المدارس: تم تقييم حالة الصيانة للمباني والمقاعد الدراسية وغيرها من المرافق.

عجز المعلمين: تم الوقوف على مدى وجود عجز في المعلمين وتأثيره على سير العملية التعليمية.

الانضباط الإداري: تم التأكد من الالتزام باللوائح والأنظمة المدرسية.

وكيل وزارة التعليم بدمياط يتابع كثافة الفصول الدراسية

كثافة الفصول الدراسية: تم تقييم كثافة الفصول الدراسية والتأكد من عدم وجود زيادة في عدد الطلاب

وفي ختام الجولة، وجه وكيل الوزارة بعدة توجيهات هامة، من أهمها:

عدم وجود حصة بدون معلم: مؤكدًا أهمية الحضور المنتظم للمعلمين.

 التأكيد على الإشراف المدرسي: مشددًا على ضرورة تواجد الإدارة المدرسية في الفصول والممرات طوال اليوم الدراسي.

هذه الجولة التفقدية تؤكد حرص وزارة التربية والتعليم على توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، وتقديم أفضل الخدمات التعليمية لهم. كما تعكس اهتمام القيادة التعليمية بمتابعة سير العملية التعليمية بشكل مستمر.

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