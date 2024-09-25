الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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حوادث

حجز متهم بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص بالجيزة

حجز المتهم، فيتو
حجز المتهم، فيتو

تباشر نيابة الجيزة التحقيق مع أحد الأشخاص لقيامه بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص بالجيزة بقصد النصب والاحتيال على المواطنين)، وأمرت بحجزه ٢٤ ساعة على ذمة التحريات.

 

حجز متهم بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص بالجيزة


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية بمقابل مادى فى العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة".


عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المدير المسئول، وعُثر بمقر الكيان المشار إليه على (عدد من الشهادات والملازم التعليمية فى عدة مجالات – خطابات دعائية خاصة بالكيان – ورق مقوى معد لطباعة الشهادات – فلاش ميمورى - ختم أكلاشيه – إعلانات مطبوعة). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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نيابة الجيزة الجيزة النصب والاحتيال قسم شرطة الدقى

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