النيابة تستمع لأقوال والد مراهق شنق نفسه بعد خلاف مع شقيقه على فيلم سينمائي
باشرت نيابة الجيزة التحقيق في إنهاء مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا، حياته شنقا داخل منزله بمنطقة الصف، بعد مشاجرة مع شقيقه حول مشاهدة فيلم سينمائي.
وكشف والد المراهق في التحقيقات أن نجله أقدم على الانتحار نتيجة خلاف مع شقيقه بشأن مشاهدة فيلم. وكشفت التحقيقات أن الشجار حدث أثناء وجود والده، الذي نهرهما، ثم انصرف ليجد ولده بعد ذلك جثة مشنوقة.
مراهق ينهي حياته بالجيزة
تلقى مدير مباحث الجيزة، اللواء محمد شرقاوي، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، اللواء هاني شعراوي، يفيد بتلقي قسم شرطة الصف بلاغا من والد المراهق، بعثوره على جثة نجله مشنوقًا داخل شقته.
على الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، حيث عثروا على جثة محمود أ. (17 عامًا) معلقًا في السقف بحبل، وتم إنزال الجثة.
تم نقل الجثمان إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.