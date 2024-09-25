الأربعاء 25 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تستمع لأقوال والد مراهق شنق نفسه بعد خلاف مع شقيقه على فيلم سينمائي

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

باشرت نيابة الجيزة التحقيق في إنهاء مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا، حياته شنقا داخل منزله بمنطقة الصف، بعد مشاجرة مع شقيقه حول مشاهدة فيلم سينمائي.

 

وكشف والد المراهق في التحقيقات أن نجله أقدم على الانتحار نتيجة خلاف مع شقيقه بشأن مشاهدة فيلم. وكشفت التحقيقات أن الشجار حدث أثناء وجود والده، الذي نهرهما، ثم انصرف ليجد ولده بعد ذلك جثة مشنوقة.

 

مراهق ينهي حياته بالجيزة 


تلقى مدير مباحث الجيزة، اللواء محمد شرقاوي، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، اللواء هاني شعراوي، يفيد بتلقي قسم شرطة الصف بلاغا من والد المراهق، بعثوره على جثة نجله مشنوقًا داخل شقته.

 

على الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، حيث عثروا على جثة محمود أ. (17 عامًا) معلقًا في السقف بحبل، وتم إنزال الجثة.

 

 

تم نقل الجثمان إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

قسم شرطة الصف نيابة الجيزة الصف مدير مباحث الجيزة اخبار الحوادث

مواد متعلقة

مصرع شابين في حادث تصادم بالصف

الأكثر قراءة

7 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء، تعرف عليها

الإمارات تعلن استشهاد وإصابة 13 عسكريا من قواتها المسلحة

بعد كائن النوتيلا وصوفيا لورين، حكاية وحش الكون تثير الجدل، والنشطاء: أخيرا اتمسكت (فيديو)

الفئات المستفيدة من قانون المعاشات الاستثنائية

بيان عاجل للحكومة بشأن منشور تحذيري بعدم شرب المياه من 3 صباحا لـ 10 مساء

30 جنيها ارتفاعا في سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

أسباب جديدة وراء غياب نجم الأهلي عن احتفالية التتويج بالدوري

الأمن يضبط المتهم بالتحرش بفتاة في ميدان الدقي

منوعات

المزيد

حماية الأرض من خطر الكويكبات، استخدام جديد للأشعة السينية

5 أشخاص ينتحلون شخصية براد بيت للنصب على امرأتين

اكتشاف نوع جديد من أسماك القرش الشبح، فما القصة؟

التنفيذ في ديسمبر، أمريكا تعفي القطريين من التأشيرة.. والدوحة تعلق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

ارتفاع جديد لمؤشر صناديق الاستثمار في الذهب، الجرام تخطى 4100 جنيه

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 25- 9- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة الأهلي والزمالك بالسوبر الأفريقي.. أسرع أهداف مباريات القمة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الوشم في المنام وعلاقته بالحسد من المقربين

خولة بنت ثعلبة، قصة المرأة المقصودة بسورة المجادلة

شباب حول الرسول، أسعد بن زرارة "أول من أسلم من الأنصار"

المزيد
الجريدة الرسمية