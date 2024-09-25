مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي
لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي في محافظة الجيزة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين أعلى الطريق الأوسطي بنطاق المحافظة.
وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب في انحراف عجلة القيادة وانقلاب السيارة.
وأسفر الحادث عن وفاة "عبدالفتاح عاشور محمود"، 25 سنة، واصابة كل من: "محمد عبد الناصر السعدي" 31 سنة، "محمود أحمد خميس" 24 سنة، "أحمد سيد علي" 23 سنة، "جهاد محمد محمود" 20 سنة.
تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى 6 أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
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